Hrvatska reprezentacija doživjela debakl, teško je objasniti što nam se dogodilo

Rukometaši Hrvatske osvojili su tek 16. mjesto na Europskom prvenstvu do 20 godina. U utakmici za 15. mjesto izgubili su od Izraela 31:36. Rezultat je, bez ikakve dvojbe, poražavajući. Hrvatska se nije uspjela plasirati ni na Svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Sjevernoj Makedoniji. Za plasman na svjetsku smotru trebalo je završiti među prvih 15 reprezentacija na ovogodišnjem Europskom prvenstvu. Hrvatska je za to imala čak tri prilike. U posljednje tri utakmice bila joj je dovoljna samo jedna pobjeda kako bi izborila Svjetsko prvenstvo, ali nije uspjela. Nakon ispadanja u glavnoj rundi uslijedili su porazi od Austrije, Rumunjske i na kraju Izraela.

Teško je objasniti što se dogodilo u susretu protiv Izraela. Kao da hrvatska reprezentacija nije ni postojala na parketu. Dodatni je problem nastao kada je Berislav Antonio Tokić zbog grubog prekršaja zaradio izravni crveni karton. Završilo je 31:36, jednim od najtežih poraza ove generacije, koji će igrači zasigurno dugo pamtiti.

Najbolji hrvatski strijelac bio je Matko Moslavac s deset pogodaka. Petar Šprem postigao je sedam, a Loris Hromin šest golova.

Teško je tražiti samo jednog krivca za ovakav debakl, no statistika pokazuje da su najveći problem ove reprezentacije bili vratari. U posljednje tri utakmice hrvatski čuvari mreže imali su izuzetno skroman učinak. Protiv Austrije Sunajko šest, Klarić jednu obranu, proitiv Rumunjske Klarić je skupio četiri, a Vrcan tri obrane, dok je protiv Izraela Klarić imao četiri, a Sunajko dvije obrane. Hrvatska je tako natjecanje završila s tri pobjede i pet poraza te osvojila razočaravajuće 16. mjesto. Time je izjednačila svoj najslabiji plasman na europskim prvenstvima u ovoj dobnoj kategoriji. Zanimljivo, 16. je bila i 2008. godine, kada se Europsko prvenstvo također igralo u Rumunjskoj.

Šteta, jer ova generacija ima niz igrača koji već danas imaju zapažene uloge u seniorskim momčadima Premijer lige – Matko Moslavac, Loris Hromin, Luka Llasan, Grubišić, Udovičić, Petar Šprem, Tomić i Berislav Antonio Tokić. Upravo zato konačni rezultat još više razočarava.