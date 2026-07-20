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Olmo pobjedom Španjolske ispisao i povijest hrvatskog nogometa

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
20.07.2026.
u 07:50

Olmo je zahvaljujući pogotku Torresa postao i prvi igrač u povijesti koji je postao svjetski prvak, a da je igrao u HNL-u

Pobjedom protiv Argentine u finalu, nogometna reprezentacija Španjolske po drugi puta osvojila je naslov prvaka svijeta. Nakon 2010. i Južnoafričke Republike, 16 godina kasnije do slavlja su došli na gotovo identičan način. Ponovno je završilo 1:0 i ponovno je jedini gol na utakmici pao u produžetku. Strijelac je bio Ferran Torres u 106. minuti.

Jedan od najboljih igrača na terenu do izlaska iz igre ponovno je bio Dani Olmo. Veznjak Barcelone bio je jedan od najraspolaženijih i kreativnijih španjolskih igrača, a travnjak je napustio u 75. kada ga zamijenio Mikel Merino. Olmo je zahvaljujući pogotku Torresa postao i prvi igrač u povijesti koji je postao svjetski prvak, a da je igrao u HNL-u.

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Sjajni Španjolac u Dinamo je stigao 2014. kao 16-godišnjak te se u plavom dresu razvio u jednog od najboljih španjolskih veznjaka što mu je donijelo transfer u njemački Leipzig, a potom i Barcelonu odakle se uputio na Maksimir kao tinejdžer. Dodajmo kako su tri igrača iz HNL-a na raznim prvenstvima osvajali kontinentalne smotre. Bivši vratar Dinama Eduardo bio je prvak Europe s Portugalom 2016., a Čileanac Angelo Henriquez slavio je na Copa Americi 2015. Hajdukovac Ismael Diallo je pak osvojio Afrički Kup Nacija 2024. s Obalom Bjelokosti.
Ključne riječi
HNL SP 2026. Dani Olmo

Komentara 3

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BI
billynik
08:05 20.07.2026.

Koja glupost.

MK
mksdk
08:28 20.07.2026.

Bravo Dani, čestitke na ogromnom uspjehu.

JO
jocoudriga
08:16 20.07.2026.

Hrvat Olmo....😜🤪

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