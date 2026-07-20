Olmo pobjedom Španjolske ispisao i povijest hrvatskog nogometa

Pobjedom protiv Argentine u finalu, nogometna reprezentacija Španjolske po drugi puta osvojila je naslov prvaka svijeta. Nakon 2010. i Južnoafričke Republike, 16 godina kasnije do slavlja su došli na gotovo identičan način. Ponovno je završilo 1:0 i ponovno je jedini gol na utakmici pao u produžetku. Strijelac je bio Ferran Torres u 106. minuti.

Jedan od najboljih igrača na terenu do izlaska iz igre ponovno je bio Dani Olmo. Veznjak Barcelone bio je jedan od najraspolaženijih i kreativnijih španjolskih igrača, a travnjak je napustio u 75. kada ga zamijenio Mikel Merino. Olmo je zahvaljujući pogotku Torresa postao i prvi igrač u povijesti koji je postao svjetski prvak, a da je igrao u HNL-u.

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Sjajni Španjolac u Dinamo je stigao 2014. kao 16-godišnjak te se u plavom dresu razvio u jednog od najboljih španjolskih veznjaka što mu je donijelo transfer u njemački Leipzig, a potom i Barcelonu odakle se uputio na Maksimir kao tinejdžer. Dodajmo kako su tri igrača iz HNL-a na raznim prvenstvima osvajali kontinentalne smotre. Bivši vratar Dinama Eduardo bio je prvak Europe s Portugalom 2016., a Čileanac Angelo Henriquez slavio je na Copa Americi 2015. Hajdukovac Ismael Diallo je pak osvojio Afrički Kup Nacija 2024. s Obalom Bjelokosti.