Zasluženo priznanje! Dva igrača Dinama u najboljoj postavi Europske lige

Hrvatski nogometni reprezentativci i članovi zagrebačkog Dinama, vratar Dominik Livaković te ofenzivac Mislav Oršić izabrani su u "All Star" momčad ovosezonske Europske lige.

Livaković i Oršić bili su među najzaslužnijima za prolazak Dinama do četvrtfinala Europske lige te su s pravom izabrani među 23 igrača koji čine "All Star" momčad natjecanja. Uz Livakovića, među trojicom najboljih vratara su još junak finala Rulli iz Villarreala te Pau Lopez iz Rome.

Oršić je uvršten među najbolje veznjake zajedno s Brunom Fernandesom, McTominayem i Pogbom (Manchester United), Parejom i Capoueom (Villarreal), Pellegrinijem (Roma) te Provodom (Slavia Prag).

