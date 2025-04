Zaradio je gomilu novca, a onda bio prisiljen konobariti: 'Spiskao sam 15 milijuna eura, više ništa nemam'

Priča urugvajskog nogometaša Fabiana O'Niella pokazuje da brojni sportaši ne znaju s novcem koji zarade tijekom karijere. O'Niell je jedan od onih koji je uspio spiskati bogatstvo.

O'Neill je bio ofenzivni vezni i za reprezentaciju Urugvaja je upisao 19 nastupa i postigao dva gola. Bio je dio momčadi na Svjetskom prvenstvu 2002. u Južnoj Koreji i Japanu. Tijekom karijere je igrao za Nacional, Cagliari, Juventus, te Perugiju.

U redove 'stare dame' stigao je 2000. godine i dijelio svlačionicu s mnogim zvijezdama poput Van der Sara, Alessandra Del Piera, Zinedinea Zidanea, a jedno vrijeme je bio suigrač i našem Igoru Tudoru. Urugvajac je u karijeri zaradio milijune, ali na kraju mu nije ostalo ništa. Radio je kao konobar, a za sve je okrivio spore konje i brze žene.

- Ništa više nemam. Potrošio sam 14 milijuna eura. Tko je kriv? Krivi su spori konji i brze žene. Siromašan sam, ali opet sam sretan. Glavno je da obitelj i ja imamo nešto jesti. Pronašao sam nove prijatelje, one prave, a ne lažne koji su bili pored mene dok sam bio bogat. Moja je krivica. Žene su se zaljubljivale u moje pijano izdanje, a onda su pokušavale promijeniti me. Nitko me nije mogao promijeniti. Čak su mi nudili i pomoć psihologa. Od mene su bogatije i moje bivše žene - otvorio je dušu O'Neill.

Dok je nastupao za Perugiju i Cagliari, namještao je utakmice talijanske lige što je kasnije otvoreno priznao. Za Juve je odigrao tek 20 utakmica uz jedan pogodak u dvije sezone. Karijeru je završio sa 29 godina, a njegov se život polako gasio zbog ovisnosti o alkoholu. Također i njegov novac koji je zaradio. Naime, nakon završetka karijere bio je ovisan o kocki i alkoholu. Preminuo je za Božić 2022., u 50. godini života, nakon duge i teške bolesti. Zinedine Zidane jednom ga je proglasio najtalentiranijim igračem kojeg je vidio.