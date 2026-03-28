Talijanski mediji: Ismijavate Bosnu i Hercegovinu, a sjetite se ratnog safarija u Sarajevu

Reprezentativci Italije stisnuli su šake nakon što je reprezentacija Bosne i Hercegovine u dodatnim kvalifikacijama, u tom polufinalu na putu do Svjetskog prvenstva, izbacila Wales nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Očito su Talijanima draži naši susjedi u odlučujućoj utakmici za odlazak u SAD, Meksiko i Kanadu negoli su to otočani.

"Pogledajte kakvo nepoštovanje Talijana. I kakva arogancija. Slavili su našu pobjedu nakon jedanaesteraca – zapamtit ćemo to u Zenici", jedan je od komentara navijača BiH na slavlje igrača Italije.

Međutim, list La Verità upozorava Azzurre da se s Bosnom i Hercegovinom ne bi trebali poigravati na takav način te poručuje kako su ovim potezom zabili autogol.

"Ovo je bio autogol za Azzurre. Ismijavaju Bosnu", stoji na naslovnici, dok se u tekstu dodaje:

"Video naših igrača kako slave plasman BiH jer je smatraju lakšim suparnikom od Walesa objavljen je na društvenim mrežama. To je užasan potez i podiže tenzije u Sarajevu."

U nastavku se spominje i rat u Sarajevu:

"Tu je i istraga o talijanskim snajperistima koji su tijekom rata išli u ‘safari’ i plaćali da pucaju na civile."

Podsjetimo, Italija je propustila nastup na posljednja dva Svjetska prvenstva. Uoči novog pokušaja, nada domaćih navijača je da će tako ostati i treći put, a da će Bosna i Hercegovina u utorak slaviti. Finale baraža za odlazak na Svjetsko prvenstvo igra se na stadionu Bilino polje u Zenici.