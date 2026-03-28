Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 75
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
REAKCIJA MEDIJA

Talijanski mediji: Ismijavate Bosnu i Hercegovinu, a sjetite se ratnog safarija u Sarajevu

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Semi Final - Italy v Northern Ireland
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
28.03.2026.
u 12:10

Reprezentativci Italije stisnuli su šake nakon što je reprezentacija Bosne i Hercegovine u dodatnim kvalifikacijama, u tom polufinalu na putu do Svjetskog prvenstva, izbacila Wales nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Očito su Talijanima draži naši susjedi u odlučujućoj utakmici za odlazak u SAD, Meksiko i Kanadu negoli su to otočani.

"Pogledajte kakvo nepoštovanje Talijana. I kakva arogancija. Slavili su našu pobjedu nakon jedanaesteraca – zapamtit ćemo to u Zenici",  jedan je od komentara navijača BiH na slavlje igrača Italije.

Međutim, list La Verità upozorava Azzurre da se s Bosnom i Hercegovinom ne bi trebali poigravati na takav način te poručuje kako su ovim potezom zabili autogol.

"Ovo je bio autogol za Azzurre. Ismijavaju Bosnu", stoji na naslovnici, dok se u tekstu dodaje:

"Video naših igrača kako slave plasman BiH jer je smatraju lakšim suparnikom od Walesa objavljen je na društvenim mrežama. To je užasan potez i podiže tenzije u Sarajevu."

U nastavku se spominje i rat u Sarajevu:

"Tu je i istraga o talijanskim snajperistima koji su tijekom rata išli u ‘safari’ i plaćali da pucaju na civile."

Podsjetimo, Italija je propustila nastup na posljednja dva Svjetska prvenstva. Uoči novog pokušaja, nada domaćih navijača je da će tako ostati i treći put, a da će Bosna i Hercegovina u utorak slaviti. Finale baraža za odlazak na Svjetsko prvenstvo igra se na stadionu Bilino polje u Zenici.
Ključne riječi
BiH reprezentacija Italija reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!