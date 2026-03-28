TRENER BORUSSIJE

Njemački mediji: Niko Kovač želi dovesti Hrvata, iznimno ga cijeni

UEFA Champions League - Play Off - Second Leg - Atalanta v Borussia Dortmund
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
28.03.2026.
u 13:15

Jedan od kandidata za novog igrača Borussije Dormtund je Nikola Vlašić (28) koji je trenutačno u Torinu. Klub Nike Kovača u potrazi je za zamjenom za Juliana Brandta koji na kraju sezone po svemu sudeći odlazi.

Prema procjeni Transfermarkta, tržišna vrijednost Vlašića iznosi devet milijuna eura. Ove sezone u Serie A odigrao je 29 utakmica, postigao sedam golova i upisao tri asistencije. 

Njemački mediji ističu da bi trener Niko Kovač mogao imati ključnu ulogu u pregovorima. Hrvatski stručnjak navodno iznimno cijeli Vlašića što bi moglo olakšati transfer.

Iako hrvatski reprezentativac ima ugovor s Torinom do 2027. godine, još nije dogovoreno njegovo produženje, što otvara prostor za dogovor s BVB-om.
