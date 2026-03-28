Đokovića su Srbi napadali što navija za Hrvatsku, a evo što je sada poručio

VL
Autor
Marko Pavić
28.03.2026.
u 13:33

Najbolji tenisač svih vremena oduševljen je pobjedom BiH pa je na Instagramu napisao: "Bravo Edine! Bravo BiH".

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je na jednu utakmicu od plasmana na Svjetsko prvenstvo. BiH je u Cardiffu nakon jedanaesteraca s ukupnih 5:3 pobijedila domaći Wales te je izborila domaću utakmicu u Zenicu, u utorak, protiv Italije. Ranije su Talijani u Bergamu svladali Sjevernu Irsku s 2:0.

Velšani su od početka bili bolja reprezentacija koja je više napadala i češće prijetila, a poveo je domaćin u 51. minuti. Tada je James žestoko pucao s više od 20 metara iskosa, a pritom je loše reagirao gostujući vratar Vasilj kojem je lopta fijuknula iznad glave, bez njegove reakcije te završila u mreži.

Kako se bližio kraj susreta tako se mijenjala slika na terenu, a gosti iz Bosne i Hercegovine su sve žešće pritiskali. Izjednačenje su dočekali u 86. minuti kada je nakon kornera najviši u skoku bio Džeko te je glavom zabio za 1-1. Do kraja osnovnih 90 minuta čak je opasnija bila BiH, no produžeci nisu izbjegnuti.

U njima su napadali i jedini i drugi, ali golova nije bilo te je odluka pala u udarcima s bijele točke. Na samom startu BiH je upala u zaostatak jer je velški golman Darlow obranio udarac Demirovića, ali rezultat se do kraja okrenuo. Johnson je pucao preko vrata, Vasilj je obranio udarac Williamsa, a svi gostujući izvođači su bili precizni. Na samom kraju je 18-godišnji Alajbegović pogodio za konačno slavlje Bosne i Hercegovine.

A nakon ove utakmice oglasio se i Novak Đoković. Najbolji tenisač svih vremena oduševljen je pobjedom BiH pa je na Instagramu napisao: "Bravo Edine! Bravo BiH".

Inače, Đoković je 2018. godine izjavio da će u završnici Svjetskog prvenstva u nogometu navijati za Hrvatsku zbog čega ga je dio Srba napao.

"Sport govori univerzalni jezik, briše granice među ljudima, nadilazi razlike u vjeri, rasi, nacionalnosti , i to je ono što privlači ljude sportu", poručio je tada Đoković.
