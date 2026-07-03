Drama u Meksiku: Oluja prijeti osmini finala, FIFA razmatra hitnu promjenu

Veliki dvoboj osmine finala Svjetskog prvenstva između Engleske i domaćina Meksika mogao bi doživjeti neočekivanu i drastičnu promjenu termina svega dva dana prije početka. Zbog najavljenog jakog grmljavinskog nevremena u Mexico Cityju, FIFA razmatra pomicanje utakmice na čak šest sati raniji termin, što je izazvalo ozbiljne organizacijske probleme i brojne reakcije u engleskim medijima.

Prema prvotnom rasporedu, susret se trebao igrati u nedjelju u 18 sati po lokalnom vremenu, odnosno u ponedjeljak u 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu. No, vremenska prognoza koja predviđa oluju upravo u tom periodu natjerala je organizatore na hitnu reakciju.

Najizglednija opcija sada je pomicanje utakmice na podne po lokalnom vremenu, odnosno na 20 sati u nedjelju po hrvatskom vremenu. Takva promjena ne bi bila bez presedana, s obzirom na ranije probleme na turniru – susret Meksika i Ekvadora već je kasnio sat vremena, dok je utakmica Francuske i Iraka odgođena čak dva sata zbog istih vremenskih uvjeta.

Prema sigurnosnim pravilima, utakmica se mora prekinuti ako se u krugu od oko 12 kilometara od stadiona zabilježi udar munje, uz obaveznu pauzu od najmanje 30 minuta bez novih udara.

Meksički mediji navode kako je upravo termin u podne trenutno najrealnija opcija, što bi olakšalo praćenje europskim gledateljima, ali i dodatno zakompliciralo planove navijača i organizatora.

Engleski nogometni savez (FA) navodno je za moguću promjenu saznao putem medija, a ne službenim kanalima FIFA-e, što je izazvalo dodatno nezadovoljstvo u njihovim redovima. Unatoč svemu, izbornik Thomas Tuchel i igrači poručuju da se momčad mora prilagoditi svakoj situaciji.

Napadač Marcus Rashford poručio je kako promjena termina ne smije biti izgovor.

"Nije idealno, ali na kraju nije ni važno. Moramo biti spremni na sve. To je jedna od naših snaga – sposobnost da se prilagodimo svakom izazovu", rekao je Rashford.

Englezi su se, u međuvremenu, odlučili i na dodatne pripreme te su aktivirali tzv. VUCA pristup (volatilnost, neizvjesnost, kompleksnost i dvosmislenost), koncept preuzet iz vojnih sustava SAD-a, kako bi se lakše nosili s nepredvidivim uvjetima u Meksiku.

Potencijalno pomicanje termina donijelo bi i veliki logistički kaos za navijače koji su već organizirali putovanja. Istodobno, situacija bi mogla imati i neočekivane posljedice u Engleskoj, gdje je nedavno dopušten produženi rad ugostiteljskih objekata do ranih jutarnjih sati – odluka koja bi, u slučaju ranijeg termina utakmice, možda postala potpuno bespredmetna.

Osim organizacijskih izazova, promjena bi imala i sportski utjecaj. Igranje u podne značilo bi više temperature, oko 26 Celzijevih stupnjeva, ali i kraće izlaganje visinskim uvjetima Mexico Cityja (2200 metara), koje je izbornik Tuchel ranije označio kao jedan od najvećih problema za njegovu momčad.

Službena odluka FIFA-e još se čeka, a konačni termin mogao bi biti poznat u posljednji trenutak.