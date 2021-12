Zagreb na "milimetar" od velikog iznenađenja u Francuskoj!

U susretu 9. kola skupine A rukometne Lige prvaka Prvo plinarsko društvo Zagreb je na gostovanju u Francuskoj izgubilo od Montpelliera 23:24 upisavši i šesti poraz.

Hrvatski prvak se odlično držao, bio je korak do iznenađenja, no vodeći sastav ove skupine je u dramatičnoj završnici upisao i sedmu pobjedu.

Zagreb je dobro otvorio susret, nakon šest minuta igre hrvatski prvak je vodio 3:1. U 14. minuti domaćin dolazi do vodstva 7:6, u 20. minuti su imali i 11:7, no Zagreb je do konca poluvremena smanjio na 14:12.

U nastavku susreta Montpellier je pobjegao na pet razlike (20:15), Zagreb se šest minuta prije kraja spustio na dva gola minusa, a tri i pol minute prije kraja na svega pogodak zaostatka (21:22). Minus jedan je bilo i na ulazu u zadnju minutu, a pobjednika je razriješio gol Karla Walliniusa 30-tak sekundi prije kraja. Ivan Čupić je nakon isteka vremena realizirao sedmerac za konačnih 24:23 za francuski sastav.

Montpellier su do pobjede predvodili Wallinius s pet golova, te Lucas Pellas s tri gola dok su sedmorica igrača zabila po dva gola. Veron Načinović je zabio jedan gol, dok je Marin Šego na francuskom vratima sakupio 12 obrana.

Kod PPD Zagreba najefikasniji su bili Čupić s pet golova, Davor Ćavar sa četiri gola, dok su Filip Vistrop i Zvonimir Srna dodali po tri gola.

Aalborg je pobijedio Pick Szeged 34:30. Najefikasniji u redovima danskog sastava bili su Lase Nikolaj Christensen s devet i Lukas Sandell s osam golova. U suparničkim redovima Slovenac Mario Šoštarić je zabio sedam golova. Mirko Alilović nije upisao niti jednu obranu za goste.

Meškov je na gostovanju pobijedio Elverum 33:32 ostvarivši prvu pobjedu u skupini nakon što je u prvih osam kola upisao samo jedan bod.

Bjeloruski sastav je do pobjede vukao Mikita Vailupau s osam golova, dok je Baptiste Bonnefond dodao pet golova. U domaćim redovima najefikasniji je bio Tobias Grondahl s osam golova. Hrvatski rukometaš Josip Vidović nije se upisao među strijelce.

U posljednjem susretu iz ove skupine u četvrtak se sastaju THW Kiel i Vardar.

Na ljestvici vodi Montpellier sa 15 bodova, Aalborg i Pick Szeged imaju po 12 bodova, a Kiel 11 uz susret manje.

PPD Zagreb je sedmi sa četiri boda, jednim bodom više od posljednjeg Meškova.

Iduću utakmicu hrvatski prvak će imati osmog prosinca u Zagrebu protiv Vardara.