Rukometaši Zagreba čekali su na ovo gotovo 700 dana! Napokon slavili u Ligi prvaka

Nakon 695 dana i čak 23 utakmice bez slavlja, rukometaši Prvog plinarskog društva Zagreb su napokon upisali pobjedu u Ligi prvaka.

U susretu osmog kola A skupine Lige prvaka PPD Zagreb je u Areni pobijedio Meškov Brest 31:24 (14:14) ostvarivši prvu pobjedu ove sezone, ali i prvu nakon 22. veljače 2020. kada je u Areni pao danski Aalborg. Nakon toga, uslijedio je nevjerojatan niz rezultata od 23 utakmice bez pobjede.

PPD Zagreb i bjeloruski Meškov Brest su prošlog tjedna odigrali neriješeno (30-30), premda je hrvatski sastav bio bliži pobjedi. U uzvratu je momčad Ivice Obrvna zasluženo slavila prekinuvši crni niz.

Hrvatski prvak je dobro otvorio susret i u prvih 15 minuta u dva navrata je imao četiri gola prednosti (8:4, 9:5). Međutim, Meškov se oporavio i u nastavku poluvremena je zaigrao daleko bolje pa se na odmor otišlo rezultatom 14:14.

Gosti su u nastavku susret poveli 16:14 i 17:15, no PPD je serijom 4:0 stigao do +2 (19:17). U 47. minuti bilo je +4 (24:20), no gosti su se vratili u život s dva gola u nizu. Osam minuta prije kraja momčad Ivice Obrvana otišla je na pet golova prednosti (27:22) načinivši korak bliže pobjedi. Meškov se nije predavao, smanjio je na 27-24, no više od toga nije išlo. Zagreb je na koncu slavio sa 31:24.

Najefikasniji igrači u redovima PPD Zagreba bili su Ivan Čupić s osam golova, Zvonimir Srna sa sedam i Sandro Obranović sa četiri gola. U u suparničkim redovima najefikasniji su bili Jaka Maluis sa šest i Mikita Vailupau s pet golova.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 24.11.2021., Zagreb - Rukometna utakmica 8. kola EHF Lige prvaka, PPD Zagreb - Meshkov Brest. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

U drugom susretu iz ove skupine Aalborg je pobijedio THW Kiel sa 35-33 nanijevši njemačkom sastavu drugi poraz ove sezone.

Danski sastav je do pobjede predvodio Lase Nikolaj Christensen s devet golova, dok je Lukas Sandell zabio šest pogodaka. Kod Kiela Niclas Ekverg je zabio sedam golova, a Patrick Wiencek i Miha Zarabec po pet golova.

Montpellier je bio bolji od Elveruma 39:32. Hugo Descat je zabio 11 golova za Francuze, dok je Marin Šego imao 11 obrana. Suparnike je predvodio Tobias Schjolberg Grondahl sa sedam golova.

U posljednjem susretu iz skupine u četvrtak se sastaju Vardar i Pick Szeged.

Na ljestvici vodi Montpellier sa 13 bodova, Kiel ima 11, a Aalborg 10 bodova. PPD Zagreb je sedmi sa četiri boda, dok je Meškov zadnji s jednim bodom.

U susretu iz B skupine Kielce je pobijedilo Barcelonu 29:27.

U pobjedničkim redovima najefikasniji je bio Alex Dušebajev s osam golova, dok je Igor Karačić zabio dva gola. Kod Barce Aitor Arino Bengoechea je zabio pet golova, dok je Luka Cindrić postigao pet golova.

Na ljestvici vodi sa 14 bodova ispred Barcelone koja ima devet bodova.