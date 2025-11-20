Zagreb jednostavno u ovom trenutku nema momčad a ni novac za Ligu prvaka

Rukometaši Zagreba upisali su i osmi uzastopni poraz u elitnoj skupini Lige prvaka. Pobijeđeni su od aktualnog prvaka Europe, Magdeburga (35:43).

Poraz kao poraz i ne čudi ali čudi način na koji je hrvatski prvak izgubio s tako velikom razlikom, čudi kako je bio loš pristup igrača, kao da moraju odraditi trening a ne važnu utakmicu.

Poslije utakmice svi će upirati prstom prema vratima. Istina, Suljević i Grbavac zajedno su imali samo četiri obrane, no daleko od tog da su jedini i isključivi krivci za poraz.

Zagreb se u drugom poluvremenu grčevito trudio da izbjegne poraz ispod deset razlike. To je jedino u čemu je uspio u ovoj utakmici.

Zagreb je trenutačno na tragu one sezone kad su imali svih 14 poraza u skupini. Bilo je to u sezoni 2020/21, u vrijeme kad je natjecanje na kraju prekinuto zbog pandemije.

Te sezone Zagreb je promijenio tri trenera. Počeo je Igor Vori koji je dobio otkaz nakon prva tri poraza, Potom je na klupu sjeo Vlado Šola. Njegov debi u Barceloni bio je poraz s minus 18, a na klupi se zadržao osam utakmica.

Nakon Vorija i Šole na klupu je sjeo Ivica Obrvan koji je u posljednje tri utakmice u skupini upisao poraze u Nantesu i Kielu, te doma od Veszprema.

Zagreb, što je najbolje, nije imao lošu momčad te sezone. Da su danas u klubu iz tog rostera ostali Aleks Vlah, David Mandić, Nikola Grahovac, Filip Vistorop i Zvonimiri Srna bila bi to danas skroz druga priča.

- Moram priznati da je prisutno veliko razočarenje kod nas. Vlada depresija. Imamo osam poraza za redom. Nije dobro. Moral lagano pada, nešto slično sam nažalost već proživio.

Bio sam dio momčadi koja je upisala neslavan rekord kada smo izgubili svih 14 utakmica u našoj skupini. Nadam se das se ovog puta to neće dogoditi.

Nekako vjerujem da ćemo ako ništa drugo barem pobijediti Pelister na domaćem parketu. Naravno nećemo se predavati ni u ostalim utakmicama do kraja.

Ali, opet, teško je igrati utakmicu u Ligi prvaka kada znaš da iza sebe imaš sve poraze. Na treninzima se dobro radi,a kad dođe utakmica kao da je netko bacio čini na nas – rekao je iskreno Luka Lovre Klarica, desni vanjski Zagreba i hrvatske reprezentacije.

Prošle sezone kada je Zagreb osvajao bodove u elitnoj skupini Lige prvaka neki igrači bili su itekako na cijeni. Uostalom, Srna je otišao u Montpellier, Klarica je potpisao za Kielce od sljedeće sezone, Matej Mandić otišao je u Magdeburg, a da nije prestao igrati i Dibirov bi u 40-ima sigurno bio igrač kojeg bi netko uzeo pod svoje.

Ove sezone u klub nije stigla nijedna ponuda ni za jednog igrača Zagreba. I to nešto govori. Nadalje igrački kadar kojeg trenutačno ima Zagreb preslab je za ovu razinu natjecanja. Ove sezone Zagreb jednostavno nema momčad za Ligu prvaka.

Za njih bi bilo idealno da igraju Europsku ligu. Ali, Europska liga nije zanimljiva sponzorima, nije zanimljiva ni igračima. Liga prvaka je ipak najkvalitetnije klupsko natjecanje.

Sad, kad smo već kod igrača. Nekada se u Zagreb dolazilo i pješke, sad nitko neće. Čak ni za više nego pristojnu mjesečnu plaću. Ne samo da igrači ne žele doći, sad više ne žele doći ni treneri. Barem oni koji vrijede i koji garantiraju dobre rezultate.

Zagreb ima budžet kakav ima i ne može se nadmetati s jednim Magdeburgom. Evo primjera. Magdeburg za kvalitetnog lijevog vanjskog nudi 25 000 eura mjesečno.

Već su poslali ponude brojnim menadžerima i oni imaju to komociju da kada na stol dobe pet, šest imena mogu birati. Zagreb što najviše može dati je oko 8000 eura mjesečno. Tu priča završava jer svatko će toči tamo gdje može dobiti više. Puno više.

Sljedeća sezona možda će biti ključna za Zagreb. Ili će se napraviti momčad koja će biti konkurent u Ligi prvaka ili će sve otići u propast.

Olakšavajuća okolnost je što će sljedeće sezone u Ligi prvaka umjesto 16 igrati 24 momčadi pa neće biti svi tako jaki a u slučaju ispadanje iz skupine klubovi nastavljaju natjecanje u Europskoj ligi što opet garantira velik broj kvalitetnih utakmica.

Zagreb se svim silama trudi da napraviti jaku momčad. Došao je Kastelic, treba doći Češko, a kada bi uspjeli dovesti Ljevara i braću Dušebajev u paketu s teretom, i njihovim ocem Talantom, to bi bilo već nešto. Od igrača domaće lige već je jednom nogom u klubu i sjajni pivot iz Sesveta, Raužan...