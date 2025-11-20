Težak ždrijeb za BiH u dodatnim kvalifikacijama za SP, prijeti joj Gattusova Italija

HRVATSKI KAPETAN

Objavljeni nepoznati detalji o Luki Modriću, na vrhuncu karijere želio je - otići

Modrić je nakon šest godina u Realu razmišljao o budućnosti, a produljenje ugovora koji je istjecao 2020. nije bilo ni blizu. Upravo tada Inter je radio na dovođenju Šime Vrsaljka, a kroz pregovore koje je vodio Vlado Lemić, agent i Modrića i Vrsaljka, otvorila se i mogućnost dolaska hrvatskog kapetana.