Težak ždrijeb za BiH u dodatnim kvalifikacijama za SP, prijeti joj Gattusova Italija

Izvučeni su parovi dodatnih europskih kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo koje će se iduće godine igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Igra se mini-turnir, polufinale i finale, a termin je od 26. do 31. ožujka.
Parovi doigravanja:
Italija/Sjeverna Irska - Wales/Bosna i Hercegovina
Ukrajina/Švedska - Poljska/Albanija
Turska/Rumunjska - Slovačka/Kosovo
Danska/Sjeverna Makedonija - Češka/Irska
ODRŽANA KOMEMORACIJA
FOTO Split se oprašta od svoga velikana: Došle brojne poznate osobe, dvorana je bila pretijesna
jeste li među njima?
Ovi horoskopski znakovi ulaze u svojih najsretnijih 30 dana u godini – iskoristite priliku dok traje
9
NEOBIČNA ANEGDOTA
Huligani maltretirali beskućnika, a onda se dogodilo nešto nevjerojatno: 'Mislio sam da haluciniram'
od najranije dobi