MINI-TURNIR

Težak ždrijeb za BiH u dodatnim kvalifikacijama za SP, prijeti joj Gattusova Italija

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group H - Austria v Bosnia and Herzegovina
Foto: LISA LEUTNER/REUTERS
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
20.11.2025.
u 13:40

Igra se mini-turnir, polufinale i finale, a termin je od 26. do 31. ožujka.

Izvučeni su parovi dodatnih europskih kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo koje će se iduće godine igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Igra se mini-turnir, polufinale i finale, a termin je od 26. do 31. ožujka.

Parovi doigravanja:

Italija/Sjeverna Irska - Wales/Bosna i Hercegovina

Ukrajina/Švedska - Poljska/Albanija

Turska/Rumunjska - Slovačka/Kosovo

Danska/Sjeverna Makedonija - Češka/Irska

Italija reprezentacija BiH reprezentacija

Kupnja