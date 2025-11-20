Garciju mora brinuti Ivušićev povratak iz reprezentacije: 'Nema problema da ne brani, spremna je zamjena'

Nakon završetka reprezentativne stanke opet se okrećemo domaćem prvenstvu. Momčad Hajduka gostuje u Rijeci, gdje je, u 14. kolu Supersport HNL-a, na rasporedu 107. Jadranski derbi. Gledajući unazad, zanimljivo zvuči statistika koja kaže da obje momčadi imaju po 39 pobjeda, uz 28 remija. Rijeka je postigla 139 pogodaka, Hajduk 140!



Isto tako, Rijeka je uspješnija na svom terenu, ima 22 pobjede, Hajduk 18, uz 13 remija – razlika pogodaka je 66:52. Na Rujevici je domaćin uspješniji, ima 22 pobjede, Hajduk 18, uz 13 remija (gol-razlika 66:52). Naravno, gledajući statistiku, čini se da bismo opet mogli gledati neku neizvjesnu priču u Rijeci. No u ovom je trenutku neusporediva razlika u izvedbi ovih dviju momčadi, naravno u korist Hajduka. Splićani su na vrhu prvenstvene ljestvice s 29 bodova, više nego Rijeka (14) i Osijek (10) ukupno.