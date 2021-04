Zagonetni Stipe Miočić: 'Uskoro bih mogao postati svačija noćna mora!'

Stipe Miočić imao je 106 kilograma u borbi protiv Francisa Ngannoua, čak 13 manje no aktualni prvak, što je možda i razlog poraza. A sad i objave na Twitteru borca hrvatskih korijena.

- Stipe na 113 kilograma, kažete??? Zanimljivo da to spominjete... Počinje sezona trpanja! Probudio sam se s osjećajem kao da bih mogao postati svačija najgora noćna mora - napisao je Miočić.

Stipe at 250 you say??? Funny you should mention... It’s bulking season son! Woke up feeling like Im about to become everyone’s worst nightmare! 🤫 Who are your picks tonight? https://t.co/y8B6VSyPmM