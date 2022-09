Zabrinuti Mulaomerović: Simon je osjetio zatezanje koljena, jutro će nam dati više odgovora

Pred ponešto hrvatskih i nešto više grčkih novinara, dan prije milanske utakmice s Grčkom (petak u 17 sati) izašli su izbornik Damir Mulaomerović i kapetan hrvatske reprezentacije Bojan Bogdanović.

- Radili smo vrlo jako i ja vjerujem u ove momke i vjerujem da možemo igrati dobru košarku. U našoj prvoj utakmici na Eurobasketu igramo protiv velikog tima i veliko trenera sa slavit će onaj koji bude imao više energije. Prve utakmice na velikim natjecanjima uvijek su vrlo važne i oba tima su vjerojatno nervozna, no mi smo za Grčku spremni - kazao je izbornik Mulaomerović i odgovorio na pitanje što je sa Simonom koji je trening napustio zamotana koljena.

- Kruno je krivo doskočio u jednom napadu i osjetio zatezanje. Radi se o igraču jako bitnom za našu momčad. Ja znam da je on spreman igrati preko bola, no naredno jutro će nam dati više odgovora oko njegova stanja.

Kao jedna od NBA zvijezda ovog Prvenstva, Bogdanovića su propitivali i grčki kolege a on je za okršaj s njihovom reprezentacijom kazao:

- Igramo protiv jednog od najboljih timova i jendog od najdominatnijih igrača u današnjoj košarci. Osim o Antetokounmpu, igra im dosta ovisi i bekovima Sloukasu i Calathesu, a oni su posljednjih deset godina među najboljim "playmakerima" i Europ. Calathes razigrava suigrače a Sloukas je jako dobar u "pick and rollu" i šutu.

S obzirom da su Grci etiketirani favoritima za medalju, mogu li Hrvati u ovoj utakmici biti opuštenija strana?

- Mi isto osjećamo pritisak ali prvenstveno da igramo dobro a ne da moramo napraviti nešto. To je pozitivna nervoza a utakmica protiv Grčke dosta će toga reći o nama.

Osjeća li Bojan obvezu da momčad koju predvodi treba napraviti nešto veliko.

- Ja osjećam pritisak prije svakog velikog natjecanja jer želim biti najbolji što mogu i učiniti tim najboljim što je moguće. Mi nemamo pritisak da moramo osvojiti medalju nego da igramo najbolje što možemo, da si nakon Eurobsketa možemo pogledati u oči. Da možemo reći da smo dali sve što smo imali i tada ćemo se osjećati dobro.

Kako zaustaviti Giannisa Antetokounmpa, pitanje je svih pitanja za svakog trenera koji se suočava s tom zadaćom? Evo kako taj problem vidi Bogdanović:

- Protiv Giannisa, zapravo, nema obrane. To mora biti timski napor, zadatak svih pet igrača na parketu je usporiti Giannisa i to neće biti lako jer on u europskoj košarci igra na svih pet pozicija. Osim toga, Grčka s njim u petorci dosta preuzima u obrani pa su i defenzivno jako nezgodni. No, naša najvažnija zadaća je spriječiti njihovu tranziciju, usporimo li igru, uvedemo li ih u naš tempo, onda ćemo imati izgleda.

Kao što će našim igračima biti izazov obuzdati Antetokounmpa tako će i hrvatskom izborniku Mulaomeroviću izazov biti suprotstaviti se taktički Dimitrisu Itoudisu.

- Grčka je brutalna u tranziciji i zato ih moramo svesti pet na pet. No, ti će to jako teško jer imaju sjajnog trenera koji je i meni bio trener.

A bilo je to u vrijeme kada je Mula igrao u Panathinaikosu (sezona 2001.-2002.) i kada je Itoudis bio pomoćnik Željka Obradovića.

Na koncu je, na Bogdanovićevu adresu stiglo pitanje kojeg već neko vrijeme sluša. Hoće li za ovog 33-godišnjaka ovo biti posljednje utakmice za hrvatsku reprezentaciju?

- S obzirom na činjenicu da smo ispali iz kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a to nam i zatvara vrata Olimpijskih igara, odgovor se nudi sam po sebi. A ja se nadam da ćemo na tom posljednjem velikom natjecanju i Simon i ja imati uspješnije natjecanje nego prije.

S obzirom da se provlači mogućnost da će Fiba dijeliti neke pozivnice za olimpijske kvalifikacije, onim reprezentacijama koje na Eurobasketu budu uspješne a to pravo nisu izborile drugim putem, može li to Bojana zadržati duže u nacionalnoj vrsti.

- O tome nisam razmišljao. Ne znam kakva su Fibina pravila, i kako Fiba rangira reprezentacije i kome će dati pozivnice. Meni je Prvenstvo Europe glavni cilj, a u svojoj glavi mislim da je ovo možda i posljednje natjecanje za Hrvatsku i sada mi je daleko razmišljati što će biti poslije - kazao je Bogdanović.