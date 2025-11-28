Za užasni Dinamo sve je sad ostalo samo na nadi, jedan podatak pokazao da tu nešto ozbiljno ne valja

Nada umire posljednja, a nada još postoji. No za Dinamo i njegove navijače sve je sad ostalo samo na nadi kad je riječ o Europskoj ligi. Nakon domaćeg poraza od Celte Vigo (0:3) u tom je natjecanju stigao novi europski šamar, plavi su izgubili od Lillea s 0:4 na sjeveru Francuske, potpuno zasluženo, a još s rezultatom mogu biti i zadovoljni s obzirom na to kakvu su utakmicu odigrali.

Očekivali smo drukčiji, pametniji Dinamo u srazu s objektivno jačim suparnikom. Plavi su protiv jačih već igrali, ponekad su dobili 'porciju', ali su znali i pobijediti te na papiru bolje klubove. Nažalost po plave, sada to nije bo slučaj, odigrali su utakmicu na razini koja im nije mogla donijeti pozitivan rezultat. I dojam je da su potpuno krivo ušli u taj susret, bez jasne ideje s kojom bi mogli nauditi jakom francuskom suparniku, a ni s idejom s kojom bi ih mogli zaustaviti.

Lille je samo čekao greške

Start se činio dobrim, Bakrar je glavom zabio, ali je sudac procijenio da je prije toga gurnuo suparničkog braniča pa je pogodak poništen. I to je zapravo bilo sve od Dinama, dalje je igrao samo Lille, ne pretjerano žustro ni moćno, igrao je koliko mu je trebalo za uvjerljivu pobjedu, pogotovu kad je u 21. minuti stigao do vodstva. Protiv Dinama koji nije znao što bi i kako bi igrao ni Lille nije jurio, samo je čekao još jedan loš pas, još jedno loše postavljanje plavih igrača, još jednu od rupa u igri Dinama i dočekao je još tri za 4:0 pobjedu Lillea.

Pritom Dinamo nije niti jednom zaprijetio, zapucao, pa ni napravio nekakav prekršaj kad je to to bilo potrebno, plavi nisu postojali u ovoj utakmici i na kraju čak i dobro prošli jer je vratar Ivan Filipović nekoliko puta spašavao plave. Mogla je to biti i rezultatska katastrofa Dinama.

- Žao mi je što je tako ispalo. Ljudi su bili bolji, treba im čestitati. Dali smo sve od sebe, a mi se moramo okrenuti prvenstvu, to nam je najvažnije. Idemo dalje i ne smijemo klonuti. Da nam je gol bio priznat, utakmica bi otišla u drugom smjeru. Umjesto da vodiš 1:0, primiš gol, pa brzo i za 2:0. Onda je bilo jako teško, oni su jako brzi, dobri su u kontranapadima. Za mene je ovo novo iskustvo, nemam puno europskih utakmica, sigurno ću ju pamtiti, ali i sigurno želim što prije zaboraviti da sam primio četiri gola. Svjesni smo svoje kvalitete i ovaj poraz nas sigurno neće previše utući. Idemo skupiti glave i što prije se oporaviti te ispraviti to novom pobjedom u prvenstvu - rekao je najbolji plavi u ovom novom teškom porazu, vratar Ivan Filipović.

I to treba zabrinuti plave, ako ti je vratar koji je četiri puta vadio loptu iz mreže najbolji igrač, onda tu nešto ozbiljno ne valja. Znalo se da je francuska momčadi fizički moćnija, trkački jača, ali sad to uopće nije došlo do izražaja, Dinamo je jednostavno bio lošiji od Lillea u svim segmentima igre, najmanje u tim 'fizikalijama'. Francuska momčad imala je 64 posto posjeda lopte, u udarcima je bila dominantna 17 (9): 3 (0), 5:1 u kornerima, 7:0 u velikim prilikama...

- Nije ovo previsok poraz kad pogledate stanje na terenu - počeo je objektivno trener Dinama Mario Kovačević i nastavio:

Moćniji su od Celte

- U prvom poluvremenu htjeli smo stajati u obrambenom bloku, čak smo to dobro i radili, ali dobili su prostor u tranziciji i tako smo primili dva gola. Ne znam je li Bakrar napravio prekršaj, sudac ga je svirao. Trebali smo više izlaziti prema njihovom golu u prvom poluvremenu, ali oni su bili rastrčaniji. U drugom poluvremenu smo imali solidnih 15-ak minuta, ali opet smo izgubili ritam nakon zamjena. Znali smo da im ne smijemo dati prostor. Na tome smo gradili našu igru, ali ponijela nas je lopta, nismo dobro reagirali, imaju brze igrače i poslije ta dva gola sve je bilo teže. Moćniji su od Celte, stvarno su fizički dobri, brzi i motorični. A i tehnički su jako dobri, Lille igra moderan nogomet. A mi smo igrali na trenutke. Moramo puno bolje izlaziti i čuvati tranziciju.

Pohvalio je Kovačević s pravom svog vratara.

- Stvarno je dobro branio, bilo je i još dobrih stvari kod nas, ali premalo iza dobar rezultat. U ponedjeljak nas čeka teško gostovanje protiv Gorice, htjeli smo sačuvati neke igrače, čeka nas najvažnija utakmica i vjerujem da ćemo biti pravi i pobijediti Goricu.