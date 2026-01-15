Naši Portali
USKLAĐENJE MIROVINA OKO 2 POSTO

Usporio rast plaća, mirovine rastu samo 14 eura: Radnika u dobi od 60 do 64 godine više nego mladih

storyeditor/2025-12-30/PXL_131125_141826137.jpg
Goran Stanzl/PIXSELL
Ljubica Gatarić
15.01.2026.
u 06:01

Posljednjih nekoliko godina plaće su se povećavale znatno brže, pa je njihov rast imao veći utjecaj na usklađivanje mirovina

Pred umirovljenicima je jedno od najnižih usklađivanja mirovina u posljednjih pet godina, koje bi moglo biti oko dva posto, u prosjeku oko 14 eura. Točan iznos usklađenja neće se znati do potkraj veljače, kada budu objavljeni podaci o visini prosječne bruto plaće za prosinac 2025. godine. Inflacija je u drugom dijelu prošle godine, u odnosu na prvo polugodište, iznosila oko dva posto, a prema trenutačnim pokazateljima, rasla je brže od plaća. Mirovine se usklađuju prema polugodišnjoj inflaciji i rastu plaća, pri čemu se u formulu uključuje 85 posto parametra koji raste brže i 15 posto onoga koji raste sporije. Ovoga puta inflacija će biti jači parametar.

Andrej Plenković rast plaće usklađivanje mirovine

Komentara 5

Pogledaj Sve
CR
crkvahdzovapodguznamuha
06:23 15.01.2026.

danas po televizijama stalno hodaju i laprdaju veliki stručnjaci koji su novac umirovljenika ulagali u agrokor.agrokor je godinama preko mjenica potapo svoje dobavljače,svi ozbiljni kreditori su ih o d j e bli a veliki ,,stručnjaci,, koji su upravljali mirovinskim fondovimaa o tom ništa ,,nisu znali,,......

BL
Bloomberg
06:23 15.01.2026.

Državni aparat je prevelik i preskup a neučinkovit.

PB
pb1520
06:04 15.01.2026.

Daj svima, i koji jesu i koji nisu uplaćivali u mirovinski fond. Samo hrabro komunistički naprijed.

