Usporio rast plaća, mirovine rastu samo 14 eura: Radnika u dobi od 60 do 64 godine više nego mladih

Pred umirovljenicima je jedno od najnižih usklađivanja mirovina u posljednjih pet godina, koje bi moglo biti oko dva posto, u prosjeku oko 14 eura. Točan iznos usklađenja neće se znati do potkraj veljače, kada budu objavljeni podaci o visini prosječne bruto plaće za prosinac 2025. godine. Inflacija je u drugom dijelu prošle godine, u odnosu na prvo polugodište, iznosila oko dva posto, a prema trenutačnim pokazateljima, rasla je brže od plaća. Mirovine se usklađuju prema polugodišnjoj inflaciji i rastu plaća, pri čemu se u formulu uključuje 85 posto parametra koji raste brže i 15 posto onoga koji raste sporije. Ovoga puta inflacija će biti jači parametar.