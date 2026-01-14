Naši Portali
NA POPISU 75 ZEMALJA

SAD zatvara vrata građanima BiH i regije

Foto: REUTERS
VL
Autor
Zoran Krešić / Hina
14.01.2026.
u 22:52

Ovaj potez State Departmenta dolazi nakon odluke predsjednika Donalda Trumpa kojom su proširene i izmijenjene restrikcije za ulazak stranaca

Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, Kosovo i Sjeverna Makedonija na popisu su 75 zemalja kojima će od 21. siječnja biti uskraćeno izdavanje useljeničkih viza za Sjedinjene Američke Države, objavio je Fox News pozivajući se na izvore iz američke administracije. Osim zemalja Balkana, na popisu 75 zemalja iz Europe su još Rusija, Bjelorusija, Moldavija i Gruzija. Među pogođenim zemljama Afrike su prema navodima Foxa Kongo, Sudan, Alžir i Somalija, a iz Azije su Iran, Irak, Afganistan i Jemen. 

Razlog za ovu odluku je smanjenje broja imigranata koji bi mogli postati ovisni o javnoj pomoći u SAD-u. Američki State Department će obustaviti obradu useljeničkih viza za građane tih zemalja dok se ne izvrši revizija postojećih procedura za procjenu imigrantskih aplikacija. Odluka se odnosi samo na useljeničke vize, odnosno vize koje omogućuju trajni boravak u Sjedinjenim Američkim Državama, kao što su vize za stalni boravak (green card) i druge vize koje se izdaju onima koji žele preseliti u SAD.

Ova odluka ne utječe na izdavanje turističkih viza, studijskih viza ili drugih vrsta viza za privremeni boravak, poput onih koje omogućuju putovanja, studiranje ili poslovna putovanja. Ovaj potez State Departmenta dolazi nakon odluke predsjednika Donalda Trumpa kojom su proširene i izmijenjene restrikcije za ulazak stranaca iz zemalja koje predstavljaju prijetnju nacionalnoj sigurnosti ili javnoj sigurnosti.
Agent ICE-a ustrijelio u lice ženu u automobilu. Gradonačelnik: Napustite grad; Oglasio se i Trump
Ključne riječi
SAD Albanija Kosovo Crna Gora BiH

Želite prijaviti greške?

