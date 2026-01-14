Naši Portali
KLASIČNA SPIRALA ESKALACIJE

Poruka mulama: Ako ih objesite, vidjet ćete

Autor
Hassan Haidar Diab
14.01.2026.
u 23:20

Trumpova administracija pozvala je svoje državljane da odmah napuste Iran, što se smatra jednim od najjačih indikatora da Washington ozbiljno razmatra vojnu opciju

Iran se već tjednima nalazi u stanju gotovo potpune izolacije od vanjskog svijeta, nakon što su vlasti potpuno isključile internet, blokirajući informacijski protok i komunikaciju s međunarodnom zajednicom. Prosvjedi koji su počeli kao unutarnja reakcija na političke i društvene nepravde prerastaju u ozbiljan sigurnosni izazov, dok Bliski istok balansira na rubu novog sukoba. S obzirom na sve učestalije prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa i jačanje vojne pripravnosti Izraela, unutarnja kriza u Iranu sada se sve više prepliće s potencijalnim regionalnim ratom. Vanjska prijetnja, paradoksalno, djeluje kao faktor unutarnjeg ujedinjenja: reformisti i konzervativci, tradicionalno duboko podijeljeni, sada se ujedinjuju u obrani države, što dodatno komplicira zapadne procjene o stabilnosti režima.

Ključne riječi
Rusija Kina prosvjedi SAD Iran

