Poruka mulama: Ako ih objesite, vidjet ćete

Iran se već tjednima nalazi u stanju gotovo potpune izolacije od vanjskog svijeta, nakon što su vlasti potpuno isključile internet, blokirajući informacijski protok i komunikaciju s međunarodnom zajednicom. Prosvjedi koji su počeli kao unutarnja reakcija na političke i društvene nepravde prerastaju u ozbiljan sigurnosni izazov, dok Bliski istok balansira na rubu novog sukoba. S obzirom na sve učestalije prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa i jačanje vojne pripravnosti Izraela, unutarnja kriza u Iranu sada se sve više prepliće s potencijalnim regionalnim ratom. Vanjska prijetnja, paradoksalno, djeluje kao faktor unutarnjeg ujedinjenja: reformisti i konzervativci, tradicionalno duboko podijeljeni, sada se ujedinjuju u obrani države, što dodatno komplicira zapadne procjene o stabilnosti režima.