Nijemci se dive čudesnom Kramariću, pogledajte što mu pišu nakon utakmice za pamćenje

Kakva večer za Andreja Kramarića i Hoffenheim. Nakon što im je utakmica protiv Werdera prošlog vikenda odgođena zbog snijega, momčad Christiana Ilzera ušla je u svoj prvi dvoboj 2026. godine odmorna i gladna pobjede. Od prve minute bilo je jasno da se gostima iz Mönchengladbacha ne piše dobro. Domaćini su krenuli furiozno, a već u 4. minuti Ozan Kabak je nakon udarca iz kuta glavom pogodio gredu, najavivši što slijedi. Intenzivan pritisak i potpuna dominacija Hoffenheima morali su se isplatiti, a trenutak odluke stigao je u 22. minuti. Nakon intervencije VAR-a zbog prekršaja u kaznenom prostoru, sudac je pokazao na bijelu točku, a odgovornost je, kao i uvijek, preuzeo Kramarić. Hladnokrvno je poslao vratara Moritza Nicolasa u jednu, a loptu u drugu stranu za vodstvo 1:0.

Bio je to tek početak Kramarićevog šoua i potopa gostiju. Prije nego što su se igrači Borussije uspjeli pribrati, na semaforu je već stajalo 2:0. Samo dvije minute nakon vodećeg pogotka, Fisnik Asllani je sjajnom loptom pronašao Tima Lemperlea, koji je preciznim i snažnim udarcem iz prve matirao nemoćnog Nicolasa. Hoffenheim je nastavio mljeti protivnika, a ono što je uslijedilo u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena bila je čista demonstracija nogometne genijalnosti hrvatskog majstora. Kramarić je odlučio sam riješiti utakmicu i poslati momčad Eugena Polanskog, bivšeg igrača Hoffenheima, na odmor u potpunom šoku.

U prvoj minuti nadoknade, Asllani je još jednom bio asistent, a Kramarić je s lakoćom zabio svoj drugi gol za 3:0. No, kruna večeri, potez o kojem će se još dugo pričati, dogodio se samo tri minute kasnije. Nakon još jedne pogreške gostujuće obrane, lopta je došla do Kramarića koji se našao u teškoj poziciji iskosa, no to za njega nije predstavljalo nikakav problem. Vidjevši da je vratar Nicolas izašao s crte, izveo je potez iz snova i spektakularnim lobom prebacio ga za 4:0, kompletiravši tako nevjerojatan hat-trick u samo 27 minuta igre. Stadion je eruptirao, a suigrači su ga zatrpali u slavlju, svjesni da svjedoče nečemu posebnom. Kramarićeve golove pogledajte OVDJE.

🇭🇷⚡️ Andrej Kramarić (34) hat-trick alert! 🚨



Reminder: Kramarić is Hoffenheim's all-time TOP goalscorer. He also has more Bundesliga appearances than any other Croatian player! pic.twitter.com/kWxe4LbBPT — EuroFoot (@eurofootcom) January 14, 2026

Ova večer nije bila povijesna samo zbog tri gola. Nastupom protiv Mönchengladbacha, Andrej Kramarić je upisao svoj 302. nastup u Bundesligi, čime je i službeno postao hrvatski nogometaš s najviše odigranih utakmica u povijesti elitnog razreda njemačkog nogometa. Time je za sobom ostavio legendarnog kapetana Vatrenih, Zvonimira Soldu, koji je dres Stuttgarta nosio 301 put. Kao da to nije bilo dovoljno, s 34 godine, šest mjeseci i 26 dana postao je i najstariji strijelac u povijesti Hoffenheima, kluba u kojem je već deset godina i čiji je uvjerljivo najbolji strijelac svih vremena.

In tonight’s 5–1 victory over Borussia Mönchengladbach, Andrej Kramarić became the Croatian with the most appearances in Bundesliga history, and celebrated the milestone in style with a hat-trick.



302 matches

132 goals

64 assists



TSGoat. 🇭🇷🐐 pic.twitter.com/0p3fTIoa8k — TheCroatian (@TheCroatian_) January 14, 2026

Očekivano, Kramarićeva izvedba glavna je tema u njemačkim medijima, koji su puni hvalospjeva. Portal OneFootball nazvao ga je "bundesligaškim djedom", dodavši u tekstu kako "u svojim nogama još ima pregršt briljantnog nogometa". Posebno su bili impresionirani ljepotom njegovih pogodaka, a treći gol, elegantni lob, opisali su kao "remek-djelo tehničke briljantnosti" i "potez za pamćenje". Drugi su mediji isticali naslove poput "Ma, kakav Bayern: Njemačka priča o strašnoj partiji Andreja Kramarića!", jasno dajući do znanja da je Hrvat zasjenio sve ostale događaje u kolu.

U drugom poluvremenu ritam je očekivano pao. Gosti su uspjeli smanjiti zaostatak u 69. minuti preko Shuta Machina, no to je bilo sve od njih. Svaku nadu u mogući preokret ugasio je mladi Max Moerstedt, koji je ušao u igru u 77. minuti i samo 34 sekunde kasnije glavom zabio svoj prvi bundesligaški gol za konačnih 5:1. Ipak, bila je to večer koja je u potpunosti pripala samo jednom čovjeku, Andreju Kramariću, nogometašu koji je još jednom dokazao da su godine zaista samo broj i da njegova magija ne blijedi.