Za Dalićevog igrača bori se "pola Europe": Posvađat će Bayern i Borussiju!

Iza hrvatskog reprezentativca Borne Sose (24) najbolja je sezona u karijeri. Za svoj je Stuttgart nastupio u 30 utakmica, postigao je dva pogotka te upisao deset asistencija.

Dovoljno je reći da Sosa igra toliko dobro da je Njemačka napravila sve kako bi promijenio nogometnu nacionalnost i zaigrao za Elf. I on je sam to htio, no to nije uspjelo pa je postao seniorski reprezentativac Hrvatske. Osim toga afirmirao se kao najbolji mladi lijevi bek u Bundesligi.

U prošloj sezoni Stuttgart se jedva spasio od ispadanja, ali zato se Sosa nametnuo i želja je mnogih nogometnih velikana. Najčitaniji njemački list Bild otkriva da se Bayern i Borussia Dortmund bore za mladog Hrvata.

U Borussiji se nadaju da bi im se Sosa mogao pridružiti zajedno s austrijskim napadačem Sašom Kalajdžićem, u kojemu vide nasljednika za svojeg dosadašnjeg glavnog napadača Erlinga Haalanda, koji će od sljedeće sezone igrati za engleski Manchester City.

Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/DPA PHOTO MONTAGE: FC Bayern is working on signing Stuttgart star Sosa. Borna SOSA (VFB Stuttgart), action, single image, cut single motif, half figure, half figure, football 1st Bundesliga season 2020/2021, 3rd matchday, matchday03, VFB Stuttgart (S) - Bayer Leverkusen (LEV) 1-1, am 03.10.2020 MERCEDES BENZ ARENA

Dodaje se i da je poznata cijena za koju ga je njegov klub spreman prodati, a to je 25 milijuna eura.

Već se pisalo da ga u svoje redove ovoga ljeta žele dovesti engleski velikani Chelsea, Arsenal i Tottenham te talijanski Juventus i Napoli, a povezivao se i s Barcelonom. Britanski mediji objavili su da je novom treneru Manchester Uniteda Eriku Ten Hagu prvi cilj transfer Sose.

Bilo kako bilo, već sama lista klubova koji ga žele iznimno je laskava.