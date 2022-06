Wimbledon šokantnu odluku "pokriva" nikad većim nagradnim fondom

Iako na ovogodišnjem grand slam turniru Wimbledon tenisači neće osvajati bodove za rang ljestvicu, organizatori su u četvrtak obećali da će im podijeliti rekordnu novčanu nagradu u iznosu od 40,3 milijuna funti (50,5 milijuna dolara) i ugostiti publiku.

WTA i ATP su odlučili oduzeti Wimbledonu bodove za rang ljestvice nakon što su organizatori odlučili isključiti igrače iz Rusije i Bjelorusije zbog ruske invazije na Ukrajinu.

No, sada su organizatori objavili da će pobjednici u pojedinačnoj konkurenciji tenisača i tenisačica dobiti po dva milijuna funti nagrade.

- Od prvog kruga kvalifikacijskog natjecanja do proglašenja pobjednika, ovogodišnja podjela novčanih nagrada ima za cilj pokazati koliko su igrači važni za The Championships - izjavio je Ian Hewitt, predsjednik All England Cluba.

Ukupan nagradni fond prošle godine iznosio je malo više od 35 milijuna funti, a pobjednici Novak Đoković i Ashleigh Barty su svaki dobili po 1,7 milijuna funti.

Turnir u Wimbledonu održat će se od 27. lipnja do 10. srpnja.