Warriorsi prekinuli niz od tri poraza uz Šarićev skroman učinak

Golden State Warriorsi Darija Šarića su sinoć prekinuli niz od tri poraza pobijedivši kod kuće sa 121-115 Orlando Magic. Do pobjede ih je predvodio Stephen Curry s 36 koševa i šest asistencija. Jonathan Kuminga dodao je 19 poena, a Klay Thompson 15 za Warriorse, a hrvatski je košarkaš odigrao 14:13 minuta ostvarivši pritom skroman učinak od dva koša (šut iz igre 1/3, trice 0/1), tri skoka i jednu asistenciju.

Najbolji pojedinac Orlanda bio je Paolo Banchero s 27 ubačaja i 12 skokova, a Franz Wagner je dodao 25 koševa.

Niz od 11 poraza perekinuli su Charlotte Hornetsi koji su u gostima sa 111-104 bili bolji od Sacramento Kingsa. Terry Rozier zabio je 34 koša, a Miles Bridges dodao je 27 koševa za Charlotte, koji je zaključio utakmicu s 10 uzastopnih koševa za prvu pobjedu od 8. prosinca.

De'Aaron Fox upisao je 30 poena, šest asistencija i pet skokova za Kingse, koji su izgubili tri od zadnjih pet utakmica. Domantas Sabonis je ubacio 23 poena uz 19 skokova.

Oklahoma City Thunder su zaustavili najbolju momčad NBA Boston Celticse svladavši ih na njihovom terenu sa 127-123.

Do pobjede ih je vodio Shai Gilgeous-Alexander koji je utakmicu završio sa 36 koševa, a Josh Giddey je dodao 23 ubačaja.

S 3,7 sekundi do kraja, Kristaps Porzingis je pogodio tricu koji bi smanjio vodstvo Oklahoma Cityja na jedan. Međutim, analiza je pokazala da je Porzingisova noga bila na liniji i umjesto trice dosuđena su dva poena pa se Boston približio Thunderu na 125-123.

Nakon toga je na Gilgeous-Alexanderu napravljen prekršaj, a on je realizirao par slobodnih bacanja zapečativši pobjedu Oklahome. Porzingis je predvodio Boston s 34 poena i 10 skokova. Ovom pobjedom je produžen pobjednički niz Thundera na pet utakmica, dok je Celticsima prekinut niz od šest pobjeda.

Treća momčad Istoka Philadelphia 76ers su kod kuće sa 110-97 bili bolji od Chicago Bullsa na krilima Joela Embiida koji se vratio nakon 11-dnevnog izbivanja i odmah ostvario triple-double. Embiid je utakmicu završio s 31 pogotkom, 15 skokova i 10 asistencija.

Bio je to Embiidov drugi triple-double ove sezone i sedmi u karijeri. Embiid, koji je također imao dva blokirana šuta, produžio je svoj niz od najmanje 30 poena i 10 skokova na 14 utakmica. Ovoga puta pothvat je uspio u tri četvrtine.

DeMar DeRozan predvodio je Bullse sa 16 poena, Ayo Dosunmu je dodao 15, a Coby White 14.

New Orleans Pelicans su sa 112-85 pobijedili Brooklyn Netse kojima je to četvrti poraz zaredom. CJ McCollum zabio je 16 koševa, a uz njega su četiri igrača New Orleansa imalo dvoznamenkasti učinak - Herbert Jones je ubacio 14 koševa, Jose Alvarado 13, Brandon Ingram 12. Jonas Valanciunas dodao je 11 koševa i 12 skokova.

Memphis Grizzlies su prekinuli niz od tri poraza svladavši kod kuće sa 106-98 San Antonio Spurse.

Ja Morant je zabio 26 koševa, od čega 13 u četvrtoj četvrtini, i upisao 10 asistencija za Memphis. Mladi Victor Wembanyama predvodio je Spurse s 20 poena.