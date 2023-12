Bogdanović ubacio 19 koševa, Detroit prekinuo najgori niz u povijesti NBA lige

Bojan Bogdanović je imao 19 koševa, 7 skokova i 3 asista za 36 minuta igre dok su kao domaćini Detroit Pistonsi prekinuli svoj rekordni niz od 28 poraza pobijedivši u subotu Toronto Raptorse 129-127.

Pistonsi su okončali grozan niz od 28 uzastopnih poraza, najdulji niz poraza u jednoj sezoni u povijesti NBA lige. Detroit dijeli neslavni rekord sa Sixersima, ali oni su 28 utakmica zaredom izgubili od ožujka do studenog 2015., u dvije sezone, a pobjedom protiv Toronta Pistonsi su spriječili da postanu apsolutni negatvni rekorderi.

Cade Cunningham postigao je 30 koševa i upisao 12 asistencija, Jalen Duran 18 koševa i 17 skokova, a Kevin Knox II dodao je 17 koševa čime su Pistonsi izbjegli dva uzastopna mjeseca bez pobjede.

Pascal Siakam predvodio je Toronto s 35 poena, Dennis Schroder upisao je 30 koševa i devet asistencija, a Gary Trent Jr. 24 poena. Scottie Barnes dodao je 22 poena i devet skokova.

Dallas Mavericksi su slavili s 132-122 kod Warriorsa, a Luka Dončić dobio je dvoboj nad Stephenom Curryjem. Dončić je postigao rekordnih 39 koševa, 14 više od Curryja u njihovom prvom međusobnom srazu ove sezone, pomažući Mavericksima da prekinu niz od dva poraza, dok se niz poraza Golden Statea produžio na tri.Dante Exum ubacio je 19 poena, a Josh Green 18 za Maverickse. Warriorsi su dobili 24 poena od Chrisa Paula, dok je Dario Šarić imao 3 koša, 9 skokova i 4 asista za samo 15 minuta igre.

Timberwolvesi su u derbiju Zapada pobijedili Lakerse s 108-106, a Anthony Edwards zabio je 31 poen za 38 minuta. Nickeil Alexander-Walker dao je 21 poen s klupe za Minnesotu, koja je ostvarila svoju četvrtu pobjedu u pet utakmica. Mike Conley dodao je 15 poena i sedam asistencija, a Rudy Gobert 13 poena i 13 skokova.

Anthony Davis predvodio je Lakerse s 33 poena, 17 skokova i osam asistencija. LeBron James je na svoj 39. rođendan završio s 26 poena uz šut 10-za-21.

Tyrese Haliburton postao je prvi igrač u 33 godine koji je postigao uzastopne utakmice s najmanje 20 poena i 20 asistencija kada je vodio Indianu do pobjede nad New Yorkom u Indianapolisu.Haliburton, koji je u četvrtak imao 21 poen i 20 asistencija u 120-104 pobjedi protiv Chicago Bullsa, završio je s 22 poena i 23 asistencije u subotu. On je treći igrač u povijesti NBA lige koji je skupio najmanje 20 poena i 20 asistencija u uzastopnim utakmicama, pridruživši se članovima Kuće slavnih Magicu Johnsonu (18.-19. prosinca 1984.) i Johnu Stocktonu (1.-3. ožujka 1990.).Donte DiVincenzo zabio je rekord karijere od 38 koševa za Knickse.