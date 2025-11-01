Legenda koja je dotaknula dno ovo nije očekivala od Novaka Đokovića: 'Pokazao je svoje pravo lice'

Bivši trener Novaka Đokovića, legendarni posrnuli bivši tenisač Boris Becker, ponovno se prisjetio vremena provedenog u britanskom zatvoru, a u svojoj najnovijoj priči otkrio je da je izgubio 99 posto prijatelja. Međutim, bilo je i onih koji su ga iznenadili te pružili mu neočekivanu podršku tijekom najtežeg razdoblja u životu.

Među njima se nalazio i Novak Đoković, koji je u tom trenutku bio na vrhuncu karijere i nije morao javno govoriti o toj temi, ali dao je potporu svojem bivšem treneru. Legendarni Nijemac proveo je osam mjeseci u zatvoru zbog utaje i dugova, dok je prije toga proglasio osobni bankrot. Bivši wimbledonski prvak nikada neće zaboraviti što je Novak učinio za njega.

🚨 Boris Becker on Novak Djokovic’s support during tough times in Jail :



“Novak spoke well of me in the press conference. He gave me support, I didn’t expect that. We are a family. In tough moments you know who actually care for you and who don’t.



- Pružio mi je podršku i utjehu, u tom trenutku bio je najbolji igrač na svijetu. Pomogao mi je da prebrodim vrlo tešku situaciju, nikada to neću zaboraviti. Dogodile su se prekrasne stvari, to nisam očekivao od Novaka i nekih drugih ljudi“, rekao je legendarni Nijemac i dodao: “Novak je na konferenciji za novinare dobro govorio o meni. Podržao me, to nisam očekivao. Mi smo obitelj. U teškim trenucima znaš tko je stvarno za tebe, a tko ne - ispričao je Becker.

- Srce mi se slama kad vidim kroz što prolazi. Boris je uvijek bio ljubazan prema meni i mojoj obitelji, imali smo odličan odnos tijekom godina i postigli smo velike stvari u ovom sportu - izjavio je jednom prilikom srpski tenisač.