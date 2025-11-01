Naši Portali
NOVA ISPOVIJEST

Legenda koja je dotaknula dno ovo nije očekivala od Novaka Đokovića: 'Pokazao je svoje pravo lice'

Stjepan Meleš
01.11.2025.
u 12:50

Legendarni Nijemac proveo je osam mjeseci u zatvoru zbog utaje i dugova, dok je prije toga proglasio osobni bankrot. Bivši wimbledonski prvak nikada neće zaboraviti što je Novak učinio za njega

Bivši trener Novaka Đokovića, legendarni posrnuli bivši tenisač Boris Becker, ponovno se prisjetio vremena provedenog u britanskom zatvoru, a u svojoj najnovijoj priči otkrio je da je izgubio 99 posto prijatelja. Međutim, bilo je i onih koji su ga iznenadili te pružili mu neočekivanu podršku tijekom najtežeg razdoblja u životu.

Među njima se nalazio i Novak Đoković, koji je u tom trenutku bio na vrhuncu karijere i nije morao javno govoriti o toj temi, ali dao je potporu svojem bivšem treneru. Legendarni Nijemac proveo je osam mjeseci u zatvoru zbog utaje i dugova, dok je prije toga proglasio osobni bankrot. Bivši wimbledonski prvak nikada neće zaboraviti što je Novak učinio za njega.

- Pružio mi je podršku i utjehu, u tom trenutku bio je najbolji igrač na svijetu. Pomogao mi je da prebrodim vrlo tešku situaciju, nikada to neću zaboraviti. Dogodile su se prekrasne stvari, to nisam očekivao od Novaka i nekih drugih ljudi“, rekao je legendarni Nijemac i dodao: “Novak je na konferenciji za novinare dobro govorio o meni. Podržao me, to nisam očekivao. Mi smo obitelj. U teškim trenucima znaš tko je stvarno za tebe, a tko ne - ispričao je Becker. 

- Srce mi se slama kad vidim kroz što prolazi. Boris je uvijek bio ljubazan prema meni i mojoj obitelji, imali smo odličan odnos tijekom godina i postigli smo velike stvari u ovom sportu - izjavio je jednom prilikom srpski tenisač. 

