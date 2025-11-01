Scene kakve Srbija ne pamti - Vučićevi plaćenici postali manji od makova zrna, postrojili ih Grobari

"Ljudi u crnom“ ponovno su angažirani. Skupina "udarača“ koju na sportske događaje navodno šalje režim Aleksandra Vučića ima za cilj spriječiti skandiranje protiv predsjednika Srbije, ali i izazvati određene sukobe unutar navijačkih skupina. Na utakmici košarkaške Eurolige između Partizana i Barcelone na tribinama se pojavila skupina takvih mladića, ali nisu se dugo zadržali.

Navijačka skupina Grobari odlučila je reagirati. Poučeni prijašnjim iskustvima, kada su dopuštali upad u skupinu ljudima koji su izazivali kaos, sada su potencijalne nerede sami spriječili, odnosno izbacili su "ćaćijevce".

Pogledajte dio scena u kojima navijači Partizana izbacuju "plaćenike“ iz dvorane.

"E, ovako se tjera 'ćacad'. Prvi put najureni kako treba“, stoji u jednom komentaru na društvenim mrežama, dok drugi dodaje:

"Ovo je pobjeda veća od jedne utakmice. Hvala na ponosu koji večeras osjećamo kao navijači Partizana.“

Grobari vratili ćacad u ćacilend pic.twitter.com/D9z1oZHzvc — Mirko Topalovic official (@mirkotopalovic7) November 1, 2025

Na euroligaškim parketima košarkašima Partizana zasad možda i ne ide prema očekivanjima, ali na tribinama su apsolutni pobjednici. Nema sumnje da će nakon ovoga "šefovi“ dobro razmisliti hoće li ekipu u crnom ponovno poslati na tribine dok igra Partizan.