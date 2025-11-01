Naši Portali
Stop "ćaćijevcima"

Scene kakve Srbija ne pamti - Vučićevi plaćenici postali manji od makova zrna, postrojili ih Grobari

Autor
Karlo Ledinski
01.11.2025.
u 09:12

Ogroman problem na sportskim događajima u Srbiji postali su takozvani "ljudi u crnom“. Oni dolaze po zadatku, navodno rade za državu i žele izazvati određene sukobe. To im protekle noći na utakmici između Partizana i Barcelone u košarkaškoj Euroligi nije uspjelo.

"Ljudi u crnom“ ponovno su angažirani. Skupina "udarača“ koju na sportske događaje navodno šalje režim Aleksandra Vučića ima za cilj spriječiti skandiranje protiv predsjednika Srbije, ali i izazvati određene sukobe unutar navijačkih skupina. Na utakmici košarkaške Eurolige između Partizana i Barcelone na tribinama se pojavila skupina takvih mladića, ali nisu se dugo zadržali.

Navijačka skupina Grobari odlučila je reagirati. Poučeni prijašnjim iskustvima, kada su dopuštali upad u skupinu ljudima koji su izazivali kaos, sada su potencijalne nerede sami spriječili, odnosno izbacili su "ćaćijevce".

Pogledajte dio scena u kojima navijači Partizana izbacuju "plaćenike“ iz dvorane. 

"E, ovako se tjera 'ćacad'. Prvi put najureni kako treba“, stoji u jednom komentaru na društvenim mrežama, dok drugi dodaje:

"Ovo je pobjeda veća od jedne utakmice. Hvala na ponosu koji večeras osjećamo kao navijači Partizana.“

Na euroligaškim parketima košarkašima Partizana zasad možda i ne ide prema očekivanjima, ali na tribinama su apsolutni pobjednici. Nema sumnje da će nakon ovoga "šefovi“ dobro razmisliti hoće li ekipu u crnom ponovno poslati na tribine dok igra Partizan.
Ključne riječi
Partizan Srbija Aleksandar Vučić

