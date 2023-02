Vruće krumpire suigračima najčešće uvaljuju najveće NBA zvijezde

Zanimljivu temu načeo je novinar ESPN-a Tim MacMahon koji se bavio takozvanim vrućim krumpirima na isteku napada. U NBA svijetu za taj potez se kaže da je "bacanje granate", a riječ je o onim loptama kojih se igrač riješi kad više nema vremena. A kada to učinite, prekršlili ste nepisano NBA pravilo da onaj tko je predugo držao loptu i nije mario za protek vremena, mora taj napad i završiti. U suprotnom, taj igrač dovodi svoga suigrača u nevolju i povećava mogućnost da takvu loptu, na isteku napada, promaši i pokvari svoj i momčadski postotak šuta.

ESPN-ovi statističari izračunali su da šutevi neposredno prije isteka vremena samo u 29,7 posto slučajeva završe u košu. A takve lopte najčešće dolaze od najvećih zvijezda koje taj napad pokušavaju riješiti sami i od toga prekasno odustanu. Na toj listi, statistički izvučenoj u posljednjih 10 godina, prednjače Westbrook, Lillard, Paul, Harden i LeBron James. Ako statistiku svedete na posljednje dvije sezone, onda su na njezinu vrhu Dončić i Haliburton.

A kada igrač dođe u NBA izlog, potencijalni poslodavci to gledaju. U to se uvjerio i Dorian Finney-Smith, novo krilo Netsa pristiglo iz Dallasa. U Mavsima je najprije imao trogodišnji ugovor vrijedan 12 milijuna USD, i to u vrijeme kada je trice šutirao s 30,3 posto uspješnosti. Kada je svoj tricaški učinak povisio na 38,9 posto, to mu je za iduće tri godine omogućilo ugovor vrijedan 56 milijuna USD. No, ima i onih koji za to ne mare, kao što je bek Pelicansa CJ McCollum:

- Znam da su neki igrači zabrinuti za svoj postotak i pokušavaju ga sačuvati, no ja uživam šutirati pa mi ne smetaju ni "granate".