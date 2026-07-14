Talijani objavili što će Luka Modrić napraviti, ovako nešto se uistinu rijetko viđa

Luka Modrić vrlo je blizu potpisivanja novog jednogodišnjeg ugovora s Milanom, objavio je Sky Sport Italia. Hrvatski kapetan u rujnu puni 41 godinu, a ugovor mu je istekao 30. lipnja. Ipak, čelnici talijanskog velikana žele da ostane još jednu sezonu te se očekuje da će nakon potpisa otputovati s momčadi na predsezonsku turneju u Australiju.

Prema navodima Sky Sport Italije, novi trener Ruben Amorim i klupska uprava uložili su velik trud kako bi uvjerili Modrića da nastavi karijeru na San Siru. Hrvatski veznjak posljednjih je mjeseci bio potpuno usredotočen na nastup reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, no čini se da je prihvatio ideju da ostane još godinu dana.

Modrić nikada nije skrivao da je kao dječak navijao za Milan, ponajviše zbog Zvonimira Bobana, pa bi nastavak suradnje predstavljao nastavak ostvarenja njegova dječačkog sna.

Sama činjenica da jedan od najvećih europskih klubova nagovara igrača koji će uskoro navršiti 41 godinu da potpiše novi ugovor dovoljno govori o Modrićevoj veličini. U toj dobi velika većina nogometaša već je godinama u mirovini ili igra u znatno manje zahtjevnim ligama.

Kod Modrića je situacija potpuno drukčija. Milan ne produžuje suradnju iz poštovanja prema njegovoj karijeri ili zbog marketinške vrijednosti, nego zato što vjeruje da i dalje može biti važan dio momčadi. To ga svrstava među rijetke nogometne fenomene koji su i u petom desetljeću života sposobni igrati na najvišoj europskoj razini.

Modrić je prošle sezone za Milan upisao 37 nastupa, postigao dva pogotka i dodao tri asistencije, pritom odigravši čak 2864 minute. Njegov učinak bio bi još bolji da dio sezone nije propustio zbog prijeloma jagodične kosti.

Ako potpis bude potvrđen, Modrić će i u sezoni 2026./27. nastaviti igrati za jednog od najvećih europskih klubova, što je u njegovim godinama iznimka kakva se u modernom nogometu viđa izuzetno rijetko.