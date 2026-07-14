Trossard napustio Arsenal, iznenadio je izborom novog kluba

Arsenal, aktualni prvak engleske Premier lige, službeno je obznanio da 31-godišnji Leandro Trossard više nije član londonske momčadi te će karijeru nastaviti u Besiktasu.

Arsenal nije obznanio financijsku pozadinu transfera belgijskog reprezentativca koji je njihov član bio od 2023. godine. Kroz sve te godine Trossard je bio vrlo važan pojedinac u svim klupskim uspjesima pa tako i u prošlosezonskoj tituli engleskog prvaka. Prošle sezone Trossard je postigao šest prvenstvenih pogodaka.

Profesionalnu karijeru Trossard je počeo u Genku, a potom je još igrao za Lommel, Westerlo i OH Leuven, dok je 2019. preselio u Brighton čiji je dres nosio dok nije otišao u Arsenal.

Trossard je na Svjetskom prvenstvu nastupio u svim utakmicama Belgije koja je ispala u četvrtfinalu od Španjolske. Kroz karijeru je skupio 57 nastupa za Belgiju uz 14 pogodaka.

Besiktas je prošle sezone zauzeo četvrto mjesto u turskoj Superlig te će iduće sezone nastupati u Europskoj ligi. Posljednji je put turski prvak bio 2021. godine.