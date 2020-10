Vlašić priznao: Sanjao sam da ću zabiti gol Dinamu, ali...

Veznjak moskovskog CSKA Nikola Vlašić zabio je vodeći pogodak protiv Švedske u pobjedi 2-1 pokazavši kako u reprezentaciji ima sve važniju ulogu.

- Prvo poluvrijeme smo bili odlični, možda čak i 60 minuta, no kasnije smo malo pali. Bilo je vidno da smo ostali bez snage, ali na kraju smo pobijedili, a to je najvažnije - kazao je Nikola Vlašić koji je u 32. minuti zabio prvi pogodak na utakmici. Bio je to njegov prvi gol na Maksimiru.

- Sanjao sam da ću zabiti gol Dinamu, ali zabio sam ga u dresu reprezentacije - kazao je bivši veznjak Hajduka, trenutačno član moskovskog CSKA.

Nakon dva rujanska poraza od Portugala i Francuske, "Vatreni" su u listopadu pokazali daleko bolju igru pobijedivši Švicarsku i Švedsku.

- Mnogi igrači su u rujnu došli s pauze, nekima nije niti počela liga, nismo bili u formi, a igrali smo protiv dvije odlične reprezentacije. Sada izgledamo puno bolje, nadam se da ćemo to nastaviti i protiv Francuske - dodao je 23-godišnji veznjak.

Izbornik Zlatko Dalić je protiv Švedske iznenadio početnom formacijom u kojoj nije bilo klasičnog napadača.

- Tako smo igrali i protiv Francuske i tada je to izgledalo dobro. Meni je svejedno, kako odluči izbornik. Kada igramo u rombu, onda se malo više trošiš.

Sa smiješkom je primio pitanje postoji li bolji vezni red od kvarteta Modrić, Brozović, Kovačić, Vlašić.

- To ću zadržati za sebe - kazao je dodavši kako se ne vidi kao nasljednik Ivana Rakitića.

- Ne smatram se njegovim nasljednikom. To što je Ivan napravio za reprezetaciju se teško ponavlja. Sve te godine, utakmice, golovi. Želim mu se zahvaliti na svemu - kazao je dodavši:

- Svaki igrač koji dođe u reprezentaciju je poseban na svoj način, ja želim napraviti svoje ime u reprezentaciji, a ne biti ničiji nasljednik.

Hrvatsku u srijedu očekuje novi ispit, možda i najteži. Novi ogled protiv svjetskih prvaka Francuza. Posljednje dvije utakmice "Tricolori" su dobili sa 4-2.

- Mislim da smo bili bolji od njih u finalu SP-a, pogotovo u Parizu u Ligi nacija, ali smo u završnici prvog poluvremena primili dva gola i na kraju smo izgubili. Možemo se nositi s njima i nema razloga zašto ih ne bi pobijedili - kazao je Vlašić zahvalivši se navijačima koji su došli na utakmicu protiv Švedske usprkos očajnim vremenskim uvjetima.

- Meni je bilo hladno na terenu, a mogu si misliti kako je bilo njima na tribinama. Hvala im, nadam se da će protiv Francuske biti bolje vrijeme i da će ih biti više, a sve ćemo zasladiti s pobjedom - zaključio je mladi Splićanin.