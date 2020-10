Kramarić: Vidjet ćemo hoću li biti spreman za Francusku...

Bilo je dovoljno svega devet minuta provedenih na terenu da Andrej Kramarić prelomi utakmicu i postigne pobjednički pogodak protiv Švedske za prvu pobjedu Hrvatske u Ligi nacija.

Usprkos ozljedi aduktora, stisnuo je zube i nastupio u završnici susreta postigavši pogodak za 2-1. Ne smijemo zaboraviti niti nesebičnu asistenciju Ivana Perišića.

- Bila je to teška utakmica, ali najvažnija je pobjeda. Prvo poluvrijeme je stvarno bilo odlično, dok drugo nije bilo bajno, ali ponavljam najvažnija su tri boda - kazao je Kramarić dan nakon susreta dodavši:

- Llijepo je zabiti gol za hrvatsku reprezentaciju, a još više kada je on pobjednički.

Kramarić je protiv Švedske zabio već deveti gol u posljednjih pet susreta. Tri je zabio Kolnu, dva Bayernu, jedan Eintrachtu, te dva u Kupu protiv Chemnitzera.

- Nema tajne niti formule, dobro sam se pripremio, nažalost situacija s ozljedom nije najsjajnija. Motiviran sam, željan sam utakmica i golova i u ovom trenutku to ispunjavam - dodao je.

Otkrio je kako stanje s ozljedom malo bolje, no još je upitno hoće li u srijedu nastupiti protiv Francuske.

- Osjećam se malo bolje. Ovu ozljedu vučem tri tjedna iz Bundeslige. Radi se o aduktoru, nismo niti sigurni o čemu se točno radi. Vidjet ćemo hoću li biti spreman za utakmicu protiv Francuske. Ja sam motiviran, ali vidjet ćemo kako će reagirati tijelo.

Napadač Hoffenheima se osvrnuo i na odnos s Ivanom Perišićem, koji ponekad na terenu ne izgleda idelano. Međutim, Krama tvrdi suprotno.

- Naš odnos je fantastičan, nemamo nikakvih problema. Ivan je fenomenalan čovjek i kao osoba i kao igrač. Uživam igati s njim. U nekim situacijama kada on traži loptu, ja to vidim pozitivno, jer on ima samopouzdanje i traži loptu, naravno i ja kao napadač imam to sampouzdanje.

Nakon pobjede protiv Švedske, "Vatrenima" u srijedu slijedi ogled protiv svjetskih prvaka Francuza. Posljednje dvije utakmice "Tricolori" su dobili sa 4-2, u finalu SP-a 2018. u Moskvi i nedavno na otvaranju Lige nacija u Parizu.

- Postoji razlika u kvaliteti, to je jasno, oni imaju 50 svjetskih igrača koje mogu rotirati u reprezentaciji. Bilo bi super kada bi ih pobijedili, ali neće biti lako. Morat ćemo biti na svom maksimalnom nivou, imati naš najbolji dan. Igramo na našem stadionu, pred našim navijačima i potrudit ćemo se. Bilo bi lijepo pobijediti Francuze - naglasio je.

Kramarić je ovoga ljeta bio korak do prelaska u redove Bayerna, no transfer se ipak nije realizirao jer je Hoffenheim navodno tražio 40 milijuna eura.

- Bayern se ne odbija, bilo je nekih kontakata, no u ovom trenutku su bile nerealne cijene. Znamo kakva je ekonomska situacija. Znao sam da će se transfer teško realizirati. Međutim, ne žalim jer mi je u Hoffenheimu super. Uživam u svakoj minuti - zaključio je hrvatski napadač.