Nikad nisam bio brži, jači i moćniji, no ne očekujem Dalićev poziv

Ovo je priča o svoj okrutnosti nogometnoga profesionalizma čije zakonitosti ne biraju žrtve i u kojemu najčešće stradavaju nogometaši na početku igračkoga uspona. Tako je mladi hrvatski reprezentativac, izvanserijski daroviti Nikola Vlašić (20), spletom čudnih okolnosti, od ozbiljnoga kandidata za SP u Rusiji postao igrač kojega će, u razdoblju potpunoga zastoja karijere, više od svega razveseliti nastup za mladu reprezentaciju protiv – Moldavije.

Nikola je, uz Halilovića i Brekala, u toj utakmici bio najnadahnutiji naš nogometaš. Dečko u čijoj se izvedbi u svakom trenutku vidi glad za nogometom, želja za dokazivanjem, premda njegov trener u Evertonu Sam Allardyce vjerojatno nema pojma protiv koga je to Vlašić uopće ovaj tjedan igrao i kako je igrao...

Nikola je protiv Moldavaca bio all-round igrač, s maksimalnom slobodom u igri, što mu najviše odgovara. Dok je nedavno protiv Čeha bio – špica.

– Jedan dio karijere proveo sam igrajući u špici, kod trenera Damira Burića, i nisam se najbolje snašao. Na ovoj poziciji imam priliku dolaziti po balun, želim loptu što češće, više sudjelovati u igri – priča Vlašić.

Nije vas pokolebalo što ne igrate u Evertonu? Na vama se i ne vidi da ste u klubu samo epizodist?

– Iako u klubu ne igram, nikad se nisam bolje osjećao. Doista pazim na sebe, izgubio sam četiri kilograma, nikad nisam bio brži, jači i fizički moćniji. Naravno da mi nastup za mladu reprezentaciju podiže samopouzdanje jer u Evertonu samo treniram s prvom momčadi i čekam što će trener odlučiti. Ne igram ni za mladu momčad, nego na treninzima dajem sve od sebe, pa iako ne igram, osjećam da igrački napredujem. Pokušavam biti što bolji čim dobijem šansu, jako sam motiviran, a na trenerove odluke ne mogu utjecati – dodaje Nikola.

Razgovara li Allardyce s vama, ima li vam potrebu objasniti vaš status?

– Ma ne, to vam je profesionalizam... Pa on ima igrače koji imaju više od dvjesto nastupa u Premijernoj ligi i više vjeruje njima. No, jednako tako, ja vjerujem u svoje kvalitete, znam da će doći moje vrijeme – ističe Nikola.

Daje li trener barem naznake kada će vas aktivirati?

– Ne može se to znati. Primjerice, prije utakmice s Manchester Unitedom, u kojoj sam bio u prvih 11, dvije utakmice nisam bio ni među 18 – uzvraća Nikola.

Donedavno ste bili kandidat za SP u Rusiji, a danas se to čini kao čista utopija?

– Ne očekujem poziv za Rusiju, ne u ovoj situaciji, jedino ako se nešto drastično promijeni. Izbornik ionako ima težak posao odabrati putnike za SP od igrača koji igraju – realno rezonira Vlašić.

Pratite li hrvatsku ligu, Hajduk?

– Pratim, Hajduk je postigao nekoliko odličnih pobjeda, očito trener Kopić dobro radi svoj posao. Drago mi je zbog moga kolege i prijatelja Karla Letice koji je izvanredan talent – zaključio je Nikola Vlašić, igrač koji je u sedam mjeseci u Evertonu na travnjaku proveo ukupno 880 minuta, još uvijek manje nego u dresu Hajduka od srpnja do kraja kolovoza prošle godine (944 minute).