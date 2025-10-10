Zadar u zanimljivoj završnici svladao Zabok, do pobjede stigla i Cibona

Košarkaši Zadra ostali su neporaženi i nakon 3. kola novog prvenstva Hrvatske, aktualni su prvaci kao gosti svladali Zabok sa 87-83 (25-17, 21-16, 23-30, 18-20).

Vladimir Mihailović je sa 24 koša predvodio Zadar, dok je Karlo Uljarević ubacio 21 za Zabok.

Nakon dominantne igre Zadra u prvom poluvremenu, domaći su se uspjeli približiti na četiri poena razlike (83-79) uoči zadnje dvije minute, ali gosti su se uspjeli odlijepiti na 87-79 da bi Zabok u samoj završnici ublažio poraz.

Zadar je sad na omjeru pobjeda i poraza 3-0, a Zabok na 1-2.

Cibona je na svom parketu sigurno svladala Šibenku sa 103-80 (28-23, 21-13, 27-20, 27-24). Osam igrača domaćeg sastava postiglo je dvoznamenkast broj koševa, najviše kapetan Krešimir Radovčić 17, dok je Petar Vujačić sa 22 pogotka bio prvo ime Šibenke.

Cibona je na omjeru 2-1, a Šibenka na 0-3.

Zanimljivo je bilo u Dubrovniku gdje je domaćin nadigrao Samobor sa 83-80 (22-14, 20-20, 20-25, 21-21). Petar Dubelj ubacio je 21 za pobjednike, a Dino Cinac 20 za poražene.

I Dubrovnik i Samobor sada su na omjeru 1-2.