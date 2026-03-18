Vinicius otkrio što stoji iza kontroverzne proslave gola koja je razbjesnila Engleze

Nakon utakmice na Etihadu, u kojoj je Real Madrid pobjedom od 2:1 potvrdio prolazak u četvrtfinale Lige prvaka, Vinicius je brzo pojasnio kako njegovi postupci nisu bili izraz općeg nepoštovanja, već ciljani odgovor na tretman koji je doživio tijekom prethodnog gostovanja u Manchesteru. "Zadnji put kad smo došli ovamo, navijači Manchester Cityja su mi se rugali", objasnio je napadač, misleći na transparente i skandiranja kojima su ismijavali njegovo drugo mjesto u utrci za Zlatnu loptu 2024. godine, koju je osvojio Rodri. "Nisam iskazao nepoštovanje prema navijačima Cityja, ali ovo je bio moj način da im se dokažem."

Napetost između dva europska teškaša odavno je prerasla taktičke okvire i postala duboko osobna, a interakcija između Viniciusa i navijača Cityja naglašava kako rezultati Zlatne lopte iz 2024. godine i dalje odjekuju u Ligi prvaka. Dok je Rodrijeva pobjeda bila točka ponosa za plavu polovicu Manchestera, za upravu madridskog kluba, koja je slavno bojkotirala ceremoniju, ostala je bolna točka. Naime, Rodri je pobijedio s vrlo malom razlikom od samo četrdeset i jednog boda, a navijači Cityja su tijekom prethodnog susreta u veljači 2025. istaknuli veliki transparent s natpisom "Stop Crying Your Heart Out", što je referenca na pjesmu benda Oasis iz Manchestera, uzvikujući Brazilcu "Gdje ti je Zlatna lopta?".

Viniciusova klinička izvedba u uzvratnoj utakmici poslužila je kao snažan podsjetnik na njegov status jednog od najboljih svjetskih igrača koji odlučuju utakmice, bez obzira na individualne nagrade. Brazilac je prvo iznudio crveni karton Bernarda Silve zbog namjernog igranja rukom na gol-liniji, a zatim je mirno realizirao jedanaesterac za vodstvo. Nakon što je Erling Haaland izjednačio, Vinicius je u samoj završnici postigao i drugi pogodak za pobjedu. S ova dva gola, Vinicius je sada sudjelovao u osam pogodaka protiv Manchester Cityja u Ligi prvaka, a u povijesti natjecanja samo Lionel Messi ima više (devet).

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola nakon poraza je pokušao pronaći pozitivne strane. "Teško je kad gubite 4:0 u ukupnom rezultatu i igrate s desetoricom protiv jedanaestorice. Ali dali smo sve od sebe. Imamo izvanrednu momčad i izvanrednu skupinu igrača. Budućnost je svijetla. Ovo je mala lekcija, ali trebalo je biti jedanaest protiv jedanaest. Nikad ne znamo, možda bismo izgubili 6:0, ali to je činjenica", izjavio je Guardiola.

Španjolski stručnjak dodao je kako se momčad mora brzo oporaviti i usredotočiti na domaća natjecanja. "Nadam se da ćemo se u ponedjeljak probuditi i da će biti sunčan dan. Ovo nije ključno, ovo je nogometna utakmica, pokušat ćemo pobijediti dobrom izvedbom. Suočit ćemo se s najboljom momčadi u Engleskoj dosad, najboljom momčadi u Europi jer, pogledajte njihove rezultate u grupnoj fazi, bili su prvi i izgubili su samo tri ili četiri utakmice cijele sezone. Izazvat ćemo ih i moramo vidjeti kako se natječemo protiv njih."

Na kraju je stao u obranu forme svoje momčadi, naglašavajući kako vjeruje u njihov potencijal unatoč ispadanju. "Za tjedan ili dva igramo protiv njih u Premier ligi i to će biti dobro ogledalo da vidimo što moramo učiniti da bismo postigli njihovu razinu. Dovoljno sam star da znam da jedna nogometna utakmica ne predstavlja najveću sreću, niti je poraz kraj svijeta, to je samo igra. Rezultati, osim protiv Newcastlea, nisu bili dobri, ali imam osjećaj da smo izvanredna momčad s mnogo, mnogo dobrih stvari koje volim. Još nismo potpuni, nismo svjesni u određenim trenucima i segmentima, moramo biti klinički precizniji, ali osjećam da je to samo pitanje vremena", zaključio je Guardiola.