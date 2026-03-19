VELIKI JUBILEJ

Veličanstveni Leo Messi zabio 900. gol u karijeri. Ovo je uspjelo još samo jednom čovjeku...

Soccer: Concacaf Champions Cup-Round of 16-Inter Miami CF at Nashville SC
Alan Poizner/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
19.03.2026.
u 08:45

Legendarni argentinski nogometaš, 38-godišnji Lionel Messi postao je tek drugi igrač u povijesti sa 900 postignutih pogodaka tijekom karijere postigavši jedini gol za Inter Miami u 1-1 remiju protiv Nashville SC-a u uzvrstnom dvoboju osmine finala CONCACAF Cupa

Leo Messi je doveo svoj klub u prednost u 7. minuti, ali u nastavku je Espinoza poravnao na 1-1 u 74. minuti pa je Nashville prošao u četvrtfinale s obzirom da u ovom natjecanju vrijedi pravilo gola u gostima. Naime, prvi dvoboj prije tjedan dana okončan je rezultatom 0-0. Messi je do učinka od 900 golova u seniorskoj karijeri stigao tijekom 21 godine, prvi je pogodak postigao još kao 17-godišnjak igrajući za Barcelonu 2005.

Najveći dio svojih golova Mesi je zabio upravo za Barcelonu, njih 672, za reprezentaciju Argentine zabio je 115 puta, njegov učinak u dresu Intera iz Miamija sada je na 81, dok je 32 pogotka postigao u dresu Paris SG-a.

Za dolazak do 900 golova Messiju je trebalo 1142 nastupa, gotovo 100 manje od 41-godišnjeg Portugalca Cristiana Ronalda koji je u rujnu 2024. godine postao prvi nogometaš u povijesti sa 900 golova. Ronaldo je i dalje aktivan te je trenutačno na učinku od 965 pogodaka i namjerava igrati sve dok ne dosegne brojku od 1000.
Barcelona Argentina Inter Miami Leo Messi

