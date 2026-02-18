Naši Portali
NEMA SREĆE

VIDEO Zrinka se zamalo rasplakala pred kamerama: Pogledajte emotivnu izjavu

Alpine Skiing - Women's Slalom Run 2
LEONHARD FOEGER/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
18.02.2026.
u 21:59

Nastavlja se tako kriza rezultata najbolje hrvatske skijašice koja je cijele sezone u lošoj formi i ne uspijeva se 'trgnuti'

Loš nastup hrvatskih skijaša i skijašica na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo i Milanu zaključen je današnjim ženskim slalom, ujedno i posljednjoj disciplini u alpskom skijanju na ovim Igrama. Leona Popović zauzimala je 21. mjesto nakon prve vožnje pa izletjela u drugoj, a Zrinka Ljutić napravila je veliku pogrešku u drugoj vožnji i završila na 26. mjestu s gotovo pet sekundi zaostatka za pobjednicom Mikaelom Shiffrin.

Nastavlja se tako kriza rezultata najbolje hrvatske skijašice koja je cijele sezone u lošoj formi i ne uspijeva se 'trgnuti'. Pokušala je i promjenom servisera te rekla kako je dobila određenu sigurnost na skijama, ali to nažalost još ne pokazuje na utrkama. Nakon današnjeg slaloma, dala je emotivnu izjavu za dnevnik Nove TV.

- Propustila sam neke ključne periode u pripremama za sezonu gdje stvari nisu funkcionirale i sad u tjedan dana dobrog treninga ne mogu promijeniti nažalost ništa. Šteta je prevelika, nažalost - rekla je Zrinka jedva zadržavajući suze. Cijelu izjavu možete pogledati OVDJE.

Na pobjedničkom postolju uz Shiffrin našle su se i srebrna Švicarka Camille Rast i brončana Šveđanka Anna Swenn-Larsson.
Ključne riječi
Zrinka Ljutić Skijanje ZOI 2026.

