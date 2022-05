VIDEO Žestoka rasprava slavne Srpkinje i mlade Amerikanke: Ne znam što hoćeš od mene

Mlada američka tenisačica 'poludjela' je zbog jedne odluke srpske sutkinje Marijane Veljović. Naime, Amerikanka Coco Gauff imala je žestoku raspravu sa sutkinjom Marijanom Veljović na meču prvog kola Roland Garrosa.

Gauff je rutinski u dva seta svladala Kanađanku Rebeccu Marino, a meč je obilježio njen verbalni obračun sa sutkinjom Marijanom. Sutkinja je tijekom meča opomenula Amerikanku zbog "coachinga" koji je dobila od oca, a to je razljutilo mladu Coco.

"Nemamo nikakve tajne signale, tako da ne znam što hoćete od mene, što da mu kažem... Nije bilo nikakvog 'coachinga', ne znam što želiš da napravim", rekla je američka tenisačica pa dodala:

"Ja mu govorim još od kada sam imala osam godina da mi ne priča. Zato sam šokirana, govorim mu da mi ništa ne govori. Ne mogu ga kontrolirati vjeruj mi. Znam da me ne optužuješ, ali ovo je prvi put da mi je sudac ovo rekao".

Coco Gauff to Marijana Veljovic on her coaching warning:



'I literally tell him since I was 8 years old, don’t talk to me in the match. I know you're not accusing me of anything, I'm just letting you know that it's the first time a ref has said this to me’ pic.twitter.com/1XsUhGIsJY