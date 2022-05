Streloviti start mladog Španjolca Carlosa Alcaraza, protivniku nije dao šansu

Kako je meč trajao tako je Alcaraz sve žešće lomio inače 141. tenisača na svijetu i cijelu je priču u ovom prvom kolu okončao za jedan sat i 50 minuta. Iduća prepreka tenisaču kojeg mnogi smatraju za jedinog pravog konkurenta Rafaelu Nadalu i Novaku Đokoviću na ovogodišnjem Roland Garrosu bit će sunarodnjak Albert Ramos Vinolas koji je u neizvjesnom meču pobijedio Australca Kokkinakisa sa 6-4, 4-6, 6-4, 7-6(5).

Dobar je uvod u pariški Grand Slam imao i treći nositelj Alexander Zverev koji se tek malo više oznojio u meču protiv Austrijanca Sebastiana Ofnera. Bilo je 6-2, 6-4, 6-4 za tenisača koji i dalje čeka na premijernu Grand Slam titulu u karijeri.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS Tennis - ATP Masters 1000 - Madrid Open - Caja Magica, Madrid, Spain - May 8, 2022 Spain's Carlos Alcaraz Garfia in action during the final against Germany's Alexander Zverev REUTERS/Juan Medina Photo: JUAN MEDINA/REUTERS

Malo iznenađenje je poraz 25. nositelja, Španjolca Alejandra Davidovicha Fokine kojeg je u četiri seta pobijedio Nizozemac Griekspoor (2-6, 6-0, 6-4, 6-3). Podsjetimo kako je Španjolac prije nekoliko tjedana, na turniru u Monte Carlu, svladao Đokovića.