ZAHVALIO ASPINALLU

VIDEO Žestok debi Hrvata u UFC-u! Pogledajte kako je za 2 minute nokautirao protivnika

Zagreb: Borilački spektakl KSW 51, Ante Delija - Oli Thompson
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Martin Bubanović
06.09.2025.
u 20:40

"Moj debi je ovdje, radio sam 20 godina za ovaj trenutak. Ovo je moj san", rekao je Ante Delija

Ante Delija (35) debitirao je u UFC-u na spektakularan način, nokautiravši Marcina Tyburu nakon samo dvije minute borbe. Borac iz Dubrovnika predstavio se navijačima u najpoznatijoj svjetskoj MMA promociji na najbolji mogući način, a nokaut je postigao točno u 2 minute i 3 sekunde.

Već u prvih nekoliko sekundi bilo je jasno da je Delija superioran u stand-upu. Tybura, četiri godine stariji, pokušao se spasiti klinčem, u kojem je držao Deliju pola minute i pokušao izvesti rušenje, no bezuspješno. Nakon samo 123 sekunde, Delija je razornom kombinacijom završio borbu i odnio pobjedu.

Nakon borbe, Deliju je intervjuirao legendarni Michael Bisping, a hrvatski borac nije krio oduševljenje: "Moj debi je ovdje, radio sam 20 godina za ovaj trenutak. Ovo je moj san. Hvala vam Francuzi, hvala vam prijatelji koji ste došli navijati ovdje. Hvala i Tomu Aspinallu, hvala mom treneru i mojoj ženi. Borio sam se s Tyburom prije deset godina i slomio nogu kao Anderson Silva, a sada smo se borili u UFC-u, nevjerojatno, tako sam sretan."

Delija je nakon pobjede kleknuo i zaplakao. Nakon više desetljeća profesionalnih borbi, konačno je uspješno debitirao u UFC-u. Emotivan je bio i prvak teške kategorije Tom Aspinall. U očima engleskog borca također su se mogle vidjeti suze. Bisping je pozvao gledatelje da sa zanimanjem prate Delijinu karijeru u najprestižnijoj MMA organizaciji na svijetu i istaknuo koliko potencijala hrvatski borac zapravo ima.

