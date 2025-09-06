VIDEO Žestok debi Hrvata u UFC-u! Pogledajte kako je za 2 minute nokautirao protivnika

Ante Delija (35) debitirao je u UFC-u na spektakularan način, nokautiravši Marcina Tyburu nakon samo dvije minute borbe. Borac iz Dubrovnika predstavio se navijačima u najpoznatijoj svjetskoj MMA promociji na najbolji mogući način, a nokaut je postigao točno u 2 minute i 3 sekunde.

Već u prvih nekoliko sekundi bilo je jasno da je Delija superioran u stand-upu. Tybura, četiri godine stariji, pokušao se spasiti klinčem, u kojem je držao Deliju pola minute i pokušao izvesti rušenje, no bezuspješno. Nakon samo 123 sekunde, Delija je razornom kombinacijom završio borbu i odnio pobjedu.

Nakon borbe, Deliju je intervjuirao legendarni Michael Bisping, a hrvatski borac nije krio oduševljenje: "Moj debi je ovdje, radio sam 20 godina za ovaj trenutak. Ovo je moj san. Hvala vam Francuzi, hvala vam prijatelji koji ste došli navijati ovdje. Hvala i Tomu Aspinallu, hvala mom treneru i mojoj ženi. Borio sam se s Tyburom prije deset godina i slomio nogu kao Anderson Silva, a sada smo se borili u UFC-u, nevjerojatno, tako sam sretan."

WHAT A DEBUT 🇭🇷 🧨 #UFCParis



Ante Delija gets the first round KO over Marcin Tybura!



Watch our prelims LIVE NOW on @UFCFightPass 📺 pic.twitter.com/eeXBlzW6ko — UFC Europe (@UFCEurope) September 6, 2025

Delija je nakon pobjede kleknuo i zaplakao. Nakon više desetljeća profesionalnih borbi, konačno je uspješno debitirao u UFC-u. Emotivan je bio i prvak teške kategorije Tom Aspinall. U očima engleskog borca također su se mogle vidjeti suze. Bisping je pozvao gledatelje da sa zanimanjem prate Delijinu karijeru u najprestižnijoj MMA organizaciji na svijetu i istaknuo koliko potencijala hrvatski borac zapravo ima.