VIDEO Vlašić 'hladno' zatresao mrežu: Zabio nakon samo sedam minuta igre u pobjedi čekićara

Klubovi engleske Premier lige nastavili su sa žestokim ritmom te su tijekom utorka odigrane uvodne tri utakmice 20. kola, a u strijelce se upisao hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić. West Ham je pobjedom od 4-1 kod Watforda prekinuo negativan niz posljednjih tjedana. Naime, prije utorka West Ham je u svim natjecanjima imao remi i čak četiri poraza u zadnjih pet nastupa.

Za West Ham nije dobro počelo ni ovo gostovanje kod Watforda koji je već u 4. minuti poveo golom Dennisa. No, unutar samo tri minute prvog dijela West Ham je preokrenuo, a vrlo lijepe akcije gostiju golovima su završavali Souček u 27. i Benrahma u 29. minuti. Utakmica je odlučena u 58. minuti kada je Noble s bijele točke pogodio za 3-1.

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić u igru je ušao u 85. minuti dvoboja te je u 92. postavio konačnih 4-1. Sve mu je pripremio Bowen koji je izvrtio domaću obranu, a Vlašić je tek s deset metara pogodio praznu mrežu za svoj premijerni pogodak u dresu West Hama. Na peto mjesto se popeo West Ham i pritom je preskočio Tottenham koji je nastavio ligaški niz bez poraza, ali može žaliti što je gostovanje kod Southamptona okončano uz 1-1.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Domaći sastav je poveo i to vrlo lijepim golom Ward-Prowsea (poluvolej s 15 metara) u 25. minuti. No, u završnici prvog poluvremena mnogo toga se okrenulo. Salisu je srušio Sona za jedanaesterac, a pritom je dobio i drugi žuti karton, dok je Kane topovski realizirao jedanaesterac za 1-1.

U nastavku je Tottenham napadao u valovima. Postigli su gosti i dva gola, ali su oba poništena (zaleđe i prekršaj na vrataru) te je završilo bez pobjednika. Tottenham i dalje ima lošu gostujuću statistiku od: dvije pobjede, dva remija i tri poraza.

Crystal Palace je domaći ogled protiv fenjeraša Norwicha (3-0) riješio već nakon prvih 45 minuta kada je postigao tri pogotka. Niz je krenuo golom Edouarda u 8. minuti iz jedanaesterca, a nakon toga su uslijedili pogoci Matete i Schluppa u smiraju prvog dijela.

U srijedu igraju Chelsea - Brighton i Brentford - Manchester City, dok se u četvrtak sastaju Everton - Newcastle i Manchester United - Burnley.

Premier liga, 20. kolo: