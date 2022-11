VIDEO 'Velika' nogometna nacija: Navijači Katara masovno napuštali stadion na poluvremenu

Reprezentacija Katara danas je protiv Ekvadora kao domaćin otvorila Svjetsko prvenstvo, no nije se proslavila igrom. Naime, Južnoamerikanci su slavili s 2:0 preko dvostrukog strijelca Ennera Valencije.

Oba dva, ili sva tri gola - jedan je poništen zbog zaleđa - pala su u prvih pola sata utakmice, što je očito jako razočaralo dio domaćih navijača.

Qatar fans were seen leaving the stadium early in their 2-0 World Cup opening loss to Ecuador. pic.twitter.com/WVALK3rXeQ