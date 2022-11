Reakcije društvenih mreža: Katar je ono dijete koje igra samo zato što ima loptu

Reprezentacije Katara i Ekvadora otvorile su 22. po redu Svjetsko nogometno prvenstvo. Južnoamerička momčad slavila je s 2:0 na krilima kapetana Ennera Valencije, koji je postigao oba pogotka susreta.

Domaćini su pružili blijedo izdanje, a jedan od najslabijih nacionalnih sastava turnira, koji nastupa na temelju domaćinstva, razočarao je i svog trenera Felixa Sancheza.

Ujedno su postali prvi domaćin u povijesti koji je izgubio uvodnu utakmicu nekog Svjetskog prvenstva. Na sve su, naravno, reagirale i društvene mreže.

- Katar je ono dijete koje nije dobro u nogometu, ali mora igrati zato što ima loptu - napisao je jedan korisnik Twittera.

Qatar is basically that kid who’s not good at football but got to play cause he owns the ball. — Janty (@CFC_Jantyy) November 20, 2022

Evo i ostalih reakcija nakon prve utakmice Mundijala.

The only way Qatar can score against Ecuador pic.twitter.com/C15bmjgN9F — Football Memes (@ogfootballmemes) November 20, 2022

Qatar become the first host nation in World Cup history to lose the opening game of the tournament.



Not an ideal start. 🫥 pic.twitter.com/hHGqokiWdZ — Statman Dave (@StatmanDave) November 20, 2022