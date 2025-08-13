VIDEO Utučeni Livaković nije slavio veliku pobjedu: Pogledajte u kakvom stanju se nalazi vatreni

Turski velikan Fenerbahče je s čak 5:2 pobijedio nizozemski Feyenoord i plasirao se u play-off Lige prvaka, a hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković je u tom susretu bio na klupi turske ekipe. Neigranje u Feneru mu jako teško pada, stigao je u nemilost Josea Mourinha i čini se kako za njega u Turskoj više nema budućnosti.

Kako se Livaković osjeća možda i najbolje vidjelo nakon utakmice, kada je cijela ekipa Fenerbahčea pred navijačima slavila veliku pobjedu nad Feyenoordom, a Livaković je tada bio vidno utučen. Dominik je samo je stajao na mjestu, gledao oko sebe, bez osmjeha na licu obzirom na veliko slavlje.

Hrvatskog golmana već se dugo povezuje s transferom u razne klubove. Turski mediji već su ga otpisali i slali u brojne klubove od liga petica do Saudijske Arabije, dok se u posljednje vrijeme spominje odlazak u West Ham. Video možete pogledati OVDJE.