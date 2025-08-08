Dominik Livaković odlazi u engleskog velikana? To bi bila sjajna vijest za Dalića i Hrvatsku

Prvi vratar hrvatske nogometne reprezentacije Dominik Livaković (30) više nije prvi izbor u svojem klubu Fenerbahčeu kod kultnog portugalskog trenera Josea Mourinha. Govorilo se o tome u Turskoj tjednima, a svojevrsnu potvrdu dobilo je u prvoj natjecateljskoj utakmici sezone za Fener, kad je ovog tjedna u iznimno važnom dvoboju trećeg kola kvalifikacija za Ligu prvaka protiv Feyenoorda između vratnica stao 27-godišnji Turčin İrfan Can Eğribayat, dok je Livaković ostao na klupi za pričuve.

S obzirom na to da Livaković kao 'jedinica' reprezentacije želi imati redovitu minutažu, uopće nije čudno da je selidba jedna od opcija. Interes za Zadranina pokazali su brojni europski klubovi, a u ovom trenutku Hrvat je na meti engleskog prvoligaša West Hama. Potraga West Hama za novim vratarom ovog ljeta jedna je od najkaotičnijih priča ovog prijelaznog roka. Naime, dosadašnji vratar čekićara Alphonse Areola nije na najboljem glasu. U klubu smatraju da nema kontinuitet i da ne ulijeva dovoljno povjerenja, pa se krenulo u potragu za novom 'jedinicom'.

West Ham je već slao ponude za četiri različita vratara, a to su 22-godišnji Japanac Zion Suzuki iz Parme, 25-godišnji Danac Mads Hermansen iz Leicestera, 29-godišnji John Victor iz Botafoga te 30-godišnji Michael Zetterer iz Werder Bremena. Većina tih ponuda je odbijena. Klub je najbliže dogovoru s Victorom, ali čak bi i u tom slučaju West Ham htio dovesti još jednog vratara kako bi pojačao konkurenciju. Tako se sada klub iz Londona okrenuo Feneru i Livakoviću, za kojeg će uskoro biti poslana i službena ponuda.