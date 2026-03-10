Amerikanci otkrili: Hrvatski dragulj trebao je završiti u Realu! Evo zašto nije...

Priča o transferu Luke Vuškovića iz Hajduka u Tottenham za rekordnih, gotovo četrnaest milijuna eura, dobro je poznata, no malo tko je znao koliko je blizu bio potpisu za najveći klub na svijetu. Prema informacijama koje je objavio ESPN, skauti Real Madrida označili su mladog Splićanina kao "generacijskog talenta" i "kompletan paket" za modernog braniča, vidjevši u njemu idealnog dugoročnog nasljednika za veterane poput Antonija Rüdigera i Davida Alabe. Njegova visina, dominantnost u zračnim duelima i iznimna sposobnost iznošenja lopte impresionirali su struku "Kraljevskog kluba", koja je bila spremna krenuti u realizaciju posla. Međutim, dok je Real Madrid analizirao i planirao, Tottenham je djelovao. Londonski klub bio je najbrži i najkonkretniji, a njihova ponuda osigurala im je potpis tada šesnaestogodišnjeg dragulja prije nego što je konkurencija uspjela službeno reagirati.

Dvije godine kasnije, ispostavilo se da je Vušković prerastao sva očekivanja. Nakon što je postao punoljetan i službeno se priključio Tottenhamu, poslan je na kaljenje u njemački HSV. U Hamburgu je eksplodirao i postao ne samo ključni igrač momčadi, već i jedan od najboljih braniča Bundeslige. Svojim igrama i s čak četiri postignuta gola kao stoper, privukao je pažnju apsolutno svih europskih velikana. Kako pišu inozemni mediji, lista zainteresiranih klubova je impresivna i uključuje Liverpool, Manchester City, PSG, Bayern i Barcelonu. Tottenham se, s druge strane, nalazi u teškoj borbi za ostanak u Premier ligi, a ispadanje u niži rang gotovo sigurno bi značilo da Vuškovića više ne bi mogli zadržati.

Iako ga je Tottenham doveo za oko 14 milijuna eura, danas se njegova vrijednost procjenjuje na astronomskih 40 milijuna eura. Real Madrid, unatoč propuštenoj prilici, nije odustao i navodno ga i dalje intenzivno prati, razmatrajući slanje službene ponude u ljeto 2026. godine. Sam Vušković nije krio svoje simpatije prema španjolskom velikanu. U jednom je intervjuu izjavio da je "Real Madrid ipak Real Madrid" te da bi mu bila čast jednog dana zaigrati na Santiago Bernabéuu. Iako je profesionalno vezan za Tottenham do 2030., sudbina i tržište odredit će hoće li se njegov san na kraju i ostvariti.