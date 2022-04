VIDEO Svi u suzama, nitko ih nije mogao utješiti nakon ovakvog debakla

Alžirski nogometni savez žalio se FIFA-i tvrdeći da je loše suđenje na utakmici trećeg kola kvalifikacija za plasman na SP protiv Kameruna "iskrivilo rezultat" te je zatražilo njeno ponavljanje.

Nakon što su ostali bez SP-a, Alžirci su neutješno plakali i nisu mogli doći sebi.

Kako je sve izgledalo pogledajte ovdje.

Alžir se plasirao u treće kolo kvalifikacija za Svjetsko afričko prvenstvo u Kataru kao pobjednik skupine A. Alžirci su u prvom susretu pobijedili sa 1-0, dok su u drugom susretu Kamerunci slavili sa 2-1 i kvalificirali se na SP na temelju postignutih golova u gostima.

Foto: Bouhara Hamza/ABACA/ABACA Algeria's coach Djamel Belmadi reacts to their defeat during the second leg of the 2022 Qatar World Cup African Qualifiers football match between Algeria and Cameroon at the Mustapha Tchaker Stadium in the city of Blida on March 29, 2022. Karl Toko Ekambi scored in the fourth minute of added time at the end of extra time to gave Cameroon a dramatic 2-1 win over Algeria in Blida and a place at the 2022 World Cup. Photo by Hamza Bouhara/ABACAPRESS.COM Photo: Bouhara Hamza/ABACA/ABACA

Karl Toko Ekambi zabio je pobjednički gol za Kamerun u utorak u 124. minuti u alžirskoj Blidi, poslavši tako Alžir kući. Utakmicu je sudio gambijski glavni sudac Bakary Gassama, koji je poništio dva pogotka alžirskog reprezentativca Islama Slimanija, prvi u drugom poluvremenu, a drugi nakon završetka regularnog dijela nakon konzultacija s VAR-om, rekavši da je Slimani koristio ruku.

Predsjednik Alžirskog noogmetnog saveza Sharaf-Eddin Amara podnio je ostavku zbog neuspjeha u kvalifikacijama za SP u Kataru. Alžirski nogometni savez sada traži da FIFA ponovi posljednju kvalifikacijsku utakmicu, za što ne postoji mogućnost jer će se ždrijeb skupina održati danas.

Iz Afrike su se na SP u Kataru plasirali Gana, Senegal, Tunis, Maroko i Kamerun.

Foto: Bouhara Hamza/ABACA/ABACA Algeria's player react to their defeat during the second leg of the 2022 Qatar World Cup African Qualifiers football match between Algeria and Cameroon at the Mustapha Tchaker Stadium in the city of Blida on March 29, 2022. Karl Toko Ekambi scored in the fourth minute of added time at the end of extra time to gave Cameroon a dramatic 2-1 win over Algeria in Blida and a place at the 2022 World Cup. Photo by Hamza Bouhara/ABACAPRESS.COM Photo: Bouhara Hamza/ABACA/ABACA

