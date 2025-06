VIDEO Sučić u 28 minuta zaludio Italiju! Majstorijom je sve ostavio u šoku, ovo nitko nije očekivao

Tijekom cijelog četvrtka u hrvatskim, talijanskim i svjetskim sportskim medijima mogli ste čitati, gledati ili slušati hvalospjeve o Petru Sučiću. Za svoju izvedbu u trećem kolu grupne faze Svjetskog klupskog prvenstva hrvatski reprezentativac uistinu ih je zaslužio. Inter u prvom poluvremenu dvoboja protiv argentinskog River Platea nije bio onaj pravi. U momčadi su nedostajala dva elementa – čvrstina u duelima te volja za preuzimanjem rizika. Od svojeg ulaska u igru u 62. minuti Sučić je pokazao upravo ta dva elementa te u konačnici bio vrlo važan pri 2:0 pobjedi Intera. Prvo je u 72. minuti asistirao Francescu Piju Epositu za prvi gol, no Sučićeva najveća majstorija dogodila se u 90. minuti susreta, kada je primio loptu na centru, driblinzima izbacio iz igre trojicu igrača Rivera (od kojih je dvojicu poslao na pod) te servirao čisti zicer Henriku Mhitarjan, no iskusni Armenac to je promašio. Pobjedu Intera je golom u sudačkoj nadoknadi potvrdio stoper Alessandro Bastoni, uz Sučića najbolji igrač susreta.

This run from Petar Sučić…🤯🪄 pic.twitter.com/dvB32fMbvr — Inter Xtra (@Inter_Xtra) June 26, 2025

Sučić je u sve tri dosadašnje utakmice koje je odigrao za Inter u igru ušao s klupe za pričuve. U prvoj utakmici, protiv Monterreya, ušao je u igru u 68. minuti te je odigrao prilično loše i izgubljeno, kreiravši i pogrešnim dodavanjem čistu šansu za suparnika; u drugoj utakmici, protiv Urawe, ušao je u igru u 85. minuti i u kratkom vremenu dobio snažan impuls te sudjelovao i u ključnom pogotku Valentina Carbonija za preokret na 2:1, a onda u već spomenutoj 62. minuti protiv Rivera, gdje je kontrolirao igru i briljirao. Dakle, Sučić u svojim počecima ima ulogu veznjaka koji ulazi s klupe kada situacija za igrače na terenu i ne ide baš najbolje. Kolektivno gledano, na terenu je proveo 65 od mogućih 295 minuta, a tri od pet Interovih golova palo je u ovih 65 minuta kad je Sučić bio na terenu. Kad Sučić nije na terenu, gol-razlika Intera je 2:2, a kad jest, gol-razlika Intera je 3:0.

Unatoč tome što će se situacija s veznim redom Intera malo pročistiti (Mhitarjan odlazi u mirovinu, a Calhanoglu vjerojatno odlazi u tursku ligu), Sučić će i dalje imati dosta konkurenata u središtu terena. U Interovu 3-5-2 sistemu u prvih 11 se nalaze tri centralna veznjaka, a neprikosnoveni status prvotimca ima jedino Nicolo Barella. Za preostala dva mjesta Sučiću će konkurirati Albanac Kristjan Asllani, Talijan Davide Frattesi, Poljaci Piotr Zielinski i Nicola Zalewski (koji sve više s krilnog beka prelazi u sredinu) te Argentinac Valentin Carboni. Talijanski mediji pišu da su u ovom trenutku kao starteri zamišljeni Asllani, Barella i Frattesi, no dobrim izvedbama uvijek je moguće nagovoriti trenera na promjenu prvotne zamisli. Trener Intera Christian Chivu poznat je po tome da se ne ustručava promijeniti udarnu postavu ako igrači s klupe više doprinose. Ako nastavi kontinuirano igrati kao u zadnja dva dvoboja i donositi novi impuls momčadi, Sučić će bez dvojbe dobiti pravu priliku kod Chivua.