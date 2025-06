Kovač preporodio Dortmund i oduševio Nijemce: Spremaju mu veliku nagradu, brojke su nevjerojatne

Niko Kovač preuzeo je trenersku klupu Borussije Dortmund u veljači, naslijedivši mladog turskog stratega Nurija Sahina. Hrvatski stručnjak u kratkom je roku transformirao posrnulu momčad te ju s 11. mjesta na ljestvici doveo do četvrtog mjesta i izravnog plasmana u Ligu prvaka sljedeće sezone.

Njemački Bild otkriva kako je Kovač za taj uspjeh nagrađen s bonusom od 750 tisuća eura, a prema najavama, nova nagrada čeka ga već nakon završetka Svjetskog klupskog prvenstva.

FOTO Modrić ima gomilu luksuznih jurilica. Svoje limene ljubimce čuva u fantastičnoj vili

Pri dolasku u Dortmund potpisao je ugovor na godinu i pol, koji traje do ljeta 2026. No, prema pisanju uglednog The Athletica, čelni ljudi Borussije već sada žele produžiti suradnju zahvaljujući izvrsnim rezultatima. Kovačeva momčad ne zna za poraz još od sredine ožujka, a na Svjetskom klupskom prvenstvu završila je prva u skupini ispred Fluminensea, Mamelodi Sundownsa i Ulsana.

Tijekom trenerske karijere, Kovač je vodio hrvatsku U-21 reprezentaciju, A selekciju Hrvatske, Eintracht Frankfurt, Bayern München, Monaco i Wolfsburg. Za nadolazeću sezonu bit će treći najplaćeniji trener u Njemačkoj, odmah iza Vincenta Kompanyja i Erika ten Haga. Još uvijek nije poznato hoće li eventualno produženje ugovora uključivati i povišicu.