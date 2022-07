VIDEO Strašna nesreća: Kinez odvezen na nosilima, klizio na glavi na 200 km/h

Nevjerojatan start vidjeli smo na početku utrke za Veliku nagradu Velike Britanije u engleskom Silverstoneu, definitivno najkaotičniji ove sezone i jedan od najkaotičnijih u povijesti Formule 1.

Na startu utrke vidjeli smo pretjecanje Maxa Verstappena nad prvim Carlosom Sainzom za vodstvo, no, još važnije i opasnije, sudar vozača Mercedesa Georgea Russella i vozača Alfa Romea Guanyu Zhoua.

Foto: XPB/PRESS ASSOCIATION Guanyu Zhou (CHN) Alfa Romeo F1 Team C42 crashes at the start of the race. 03.07.2022. Formula 1 World Championship, Rd 10, British Grand Prix, Silverstone, England, Race Day. Photo credit should read: XPB/Press Association Images. Photo: XPB/PRESS ASSOCIATION

Sudar je izgledao zastrašujuće, budući da je Zhouov bolid bio naopako i po brzini od 200 kilometara na sat je klizio u tako naopakom stanju. Nakon što smo vidjeli snimke situacija je još više zastrašujuća, Zhouov bolid je doslovno odletio iznad zaštitnih guma u žičanu ogradu.

This must have been terrifying for the fans in that grandstand 😳 #BritishGP #WTF1 pic.twitter.com/ivoFfes9Cd — WTF1 (@wtf1official) July 3, 2022

Ovakav sudar se nije vidio još od onog horror sudara Romaina Grosjeana u Bahreinu 2020. kad mu se bolid zapalio i kad se nakon dvije minute u vatri čudesno uspio izvući. Kao i u toj situaciji, i ovdje je život vozaču definitivno spasio zaštitni "halo" sustav zaštite bolida, koji je pri ulasku u Formulu 1 bio jako kritiziran od strane vozača. Sada taj sustav više nitko ne kritizira.

Prema informacijama koje su uspjeli dobiti F1 novinari, Zhou je iznesen na nosilima i bio je u polusvjesnom stanju, a očekivano je da je prekid trajao jako dugo, više od pola sata. Hitno je prevezen helikopterom u obližnju medicinsku ustanovu.

Osim Russella i Zhoua koji su, naravno, ispali iz utrke, sudare su u prva dva zavoja doživjeli i Yuki Tsunoda iz AlphaTaurija, Esteban Ocon iz Alpinea te Alexander Albon iz Williamsa, koji je također prevezen u hitnu kao i Zhou.

Foto: XPB/PRESS ASSOCIATION Guanyu Zhou (CHN) Alfa Romeo F1 Team is taken away on a stretcher into an ambulance after he crashed at the start of the race. 03.07.2022. Formula 1 World Championship, Rd 10, British Grand Prix, Silverstone, England, Race Day. Photo credit should read: XPB/Press Association Images. Photo: XPB/PRESS ASSOCIATION

Iz Alfa Romea su javili da je Zhou na intenzivnim pregledima te da je izvan životne opasnosti, a video sudara i kaotičnog starta možete pogledati OVDJE i OVDJE.