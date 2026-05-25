Potres u Milanu nakon epske katastrofe: Smijenjeni su direktori, odlazi i Modrićev omiljeni trener!

Šokantnim i teškim porazom od Cagliarija (1:2) u zadnjem kolu Serie A Milan je ispustio Ligu prvaka iduće sezone, a dan nakon toga uslijedili su potresi u klubu jer su svi najvažniji ljudi na čelu sportskog sektora dobili otkaz. Teško je bilo za očekivati da posljedica za veliki neuspjeh neće biti, ali nitko nije smatrao da će kompletna vrhuška dobiti 'pedalu'.

- Sada je vrijeme za promjene i sveobuhvatnu reorganizaciju nogometnih operacija. S trenutnim učinkom, rastajemo se s izvršnim direktorom Giorgiom Furlanijem, sportskim direktorom Iglijem Tareom, glavnim trenerom Massimilianom Allegrijem i tehničkim direktorom Geoffreyjem Moncadom. Zahvaljujemo svakome od njih na njihovom napornom radu i predanosti AC Milanu tijekom njihovih mandata - napisali su vlasnici Milana u službenoj objavi.

Iako je većinu sezone Milan izgledao dosta dobro, kraj sezone bio je užasan i poguban. Ozljeda Modrića poprilično je uzdrmala momčad koja nikako nije mogla potvrditi Ligu prvaka, a onda je u zadnjem kolu došao šokatan epilog. Como je pobjedom preskočio rossonere i senzacionalno izborio Ligu prvaka.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2026